به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، ظهر پنجشنبه، در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی ری با محوریت کنترل آلودگی هوا، آب و خاک که در محل نیروگاه تولید برق ری برگزار شد، بر ضرورت نگاه جامع و فرابخشی به مسائل و ظرفیت‌های ری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ری از ویژگی‌های منحصربه‌فردی در سطح کشور برخوردار است، اظهار داشت: ری تنها شهرستانی است که ۱۷ آیتم ملی را در خود جای داده و نگاه صرفاً سیاسی به این منطقه در قالب یک واحد مستقل، پاسخگوی نیازها و مشکلات آن نخواهد بود؛ هرچند منابع و فرصت‌های عظیمی در این شهرستان وجود دارد. امیدواریم سفر امروز مسئولان استان، رهاوردهای مثبتی برای منطقه به همراه داشته باشد.

فرماندار ری با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: مدیریت وضعیت موجود و عبور از پارادوکس‌ها و تضادهای موجود نیازمند همدلی و همکاری همه‌جانبه است. باید مجموعه نیروگاه ری را برای جبران بخشی از ناترازی‌های حوزه انرژی یاری کنیم، در حالی که مخاطرات زیست‌محیطی در حوزه آب، خاک و هوا از چالش‌هایی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

سلیمان‌پور با تأکید بر اهمیت موضوع محیط زیست تصریح کرد: سلامت آب، خاک و هوا امروز به یکی از ابرچالش‌های کشور تبدیل شده و رفع آن نیازمند اهتمامی جدی است. خداوند را شاکریم که با وحدت و همدلی ارکان نظام و هدایت‌های مقام معظم رهبری، در حد توان برای عبور از شرایط موجود تلاش می‌شود.

وی در ادامه به ظرفیت‌ها و چالش‌های صنعتی شهرستان ری اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خاورمیانه یعنی شمس‌آباد، ۱۲ منطقه صنعتی، پالایشگاه تهران و بزرگ‌ترین مرکز دامپروری کشور در این شهرستان قرار دارد. علاوه بر این، روزانه حدود ۸ هزار تن زباله شهری تهران به ری منتقل می‌شود که شرایط زیست‌محیطی خاصی را برای منطقه ایجاد کرده است.

معاون استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در چارچوب قانون و با رعایت پروتکل‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای کشور، مشکلات زیست‌محیطی منطقه نیز برطرف شود. امیدواریم نشست امروز با صرف زمان کافی و حضور گسترده مدیران، دستاوردهای مطلوبی برای شهرستان ری به همراه داشته باشد.