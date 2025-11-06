معتمدیان: ۴۲مصوبه عمرانی و اقتصادی برای توسعه بهارستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای دهها طرح عمرانی و خدماتی در بهارستان خبر داد و گفت: از ابتدای ورود، بازدیدهای میدانی از چند پروژه و نیز افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای متعدد انجام گرفت.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان افزود: این جلسه با حضور نماینده مردم بهارستان، مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد و بیش از چهار ساعت به طول انجامید؛ در آن، ۴۲ مصوبه شامل ۳۵ مصوبه عمرانی و ۷ مصوبه اقتصادی برای رفع مشکلات و توسعه شهرستان تصویب شد.
معتمدیان با تأکید بر وضعیت خاص بهارستان اظهار داشت: این شهرستان با وجود کمترین مساحت سرزمینی و بیشترین تراکم جمعیت کشور، با چالش جدی کمبود زیرساختها روبهروست، بهطوریکه در هر کیلومتر مربع بیش از ۹ هزار نفر ساکن هستند. وی افزود: همین تراکم بالا باعث شده شاخصهای خدماتی و عمرانی در بهارستان پایینتر از میانگین کشوری باشد.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در نشست امروز تصمیمات مهمی در زمینه نهضت مدرسهسازی، توسعه فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی اتخاذ شد. او افزود: با همکاری خیرین، وزارت آموزشوپرورش، نوسازی مدارس و شهرداریها، روند احداث مدارس در بهارستان شتاب گرفته است.
وی درباره حوزه سلامت شهرستان نیز خاطرنشان کرد: احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بهارستان یکی از پروژههای شاخص و پیشرفته کشور است که با حمایتهای ملی و استانی سرعت خواهد گرفت. همچنین در زمینه ساخت خانههای بهداشت، مراکز جامعه سلامت و اورژانسها نیز تصمیمات مؤثری گرفته شد تا عقبماندگی این بخش جبران شود.
معتمدیان افزود: در بخش آب و فاضلاب نیز پروژههای مهمی در دست اجراست، از جمله ۴ مخزن ذخیرهسازی با ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب که تا شش ماه آینده تکمیل خواهد شد. وی از آغاز عملیات احداث تصفیهخانه فاضلاب بهارستان نیز به عنوان یکی از نیازهای حیاتی شهرستان خبر داد.
استاندار تهران با اشاره به وضعیت راهها و ترافیک شهرستان گفت: طرح احداث کمربند جنوبی بهارستان در دستور کار است و کمیتهای برای تعیین مدل مالی این پروژه در سازمان مدیریت استان تشکیل خواهد شد.
وی در پایان از برنامههای توسعهای در حوزه زیرساختهای ارتباطی، فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی نیز یاد کرد و افزود: با اجرای کامل پروژه فیبرنوری (FTTx) در شهرهای شهرستان، سرعت و کیفیت اینترنت منازل و کسبوکارها به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
معتمدیان تأکید کرد: مصوبات این سفر بهزودی ابلاغ میشود و مبنای اجرای برنامههای توسعهای شهرستان بهارستان در ماههای آینده قرار خواهد گرفت.
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