به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر سه‌شنبه، در نشست مشترک با حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان که در محل استانداری تهران برگزار شد، اظهار داشت: تهران امروز با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها از جمله بحران آب، تمرکز جمعیت، نابرابری توسعه و کمبود زیرساخت‌ها مواجه است و این وضعیت نتیجه بارگذاری‌های بی‌برنامه و فراتر از توان اکولوژیک استان در چهار دهه گذشته است.

وی با اشاره به روند رشد نامتوازن جمعیت در استان تهران افزود: بر اساس اسناد بالادستی، ظرفیت جمعیتی تهران در افق ۱۳۷۵ حدود ۴.۵ میلیون نفر پیش‌بینی شده بود، اما امروز جمعیت استان بیش از چهار برابر آن رقم است که این تراکم نامتوازن، بحران‌های زیست‌محیطی، خدماتی و اجتماعی متعددی را به‌دنبال داشته است.

استاندار تهران با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در استانی با تنها ۱۳ هزار کیلومتر مربع مساحت متمرکز شده‌اند، عنوان کرد: در مناطقی مانند بهارستان و قدس، تراکم جمعیت به بیش از ۹ هزار نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است که تهران را در زمره متراکم‌ترین مناطق جهان قرار می‌دهد.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی مدیریت به سمت حکمرانی فناورانه تصریح کرد: با ساختار فعلی اداری نمی‌توان تهران را اداره کرد؛ تصمیم‌گیری‌ها باید داده‌محور و هوشمند باشد. پروژه «تهران هوشمند» با هدف تحول در مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان آغاز شده و امیدواریم با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری شتاب گیرد.

وی تجمیع داده‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها را لازمه تحقق مدیریت هوشمند دانست و گفت: امروز هر دستگاه به‌صورت جزیره‌ای اقدام به هوشمندسازی می‌کند؛ اگر داده‌های پراکنده میان دستگاه‌ها یکپارچه شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تهران در زمینه آب، ترافیک، آلودگی و خدمات شهری حل خواهد شد.

معتمدیان ضمن قدردانی از حمایت‌های معاونت علمی رئیس‌جمهور، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی را در پیشبرد پروژه تهران هوشمند حیاتی خواند و افزود: پایتخت کشور باید ویترین مدیریت علمی و فناورانه ایران باشد.

مقام عالی دولت در استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت «تهران هوشمند» نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است و با هم‌افزایی دولت، نخبگان و زیست‌بوم فناوری، می‌توان پایتخت را از ابرچالش‌های امروز به شهری کارآمد، ایمن و پایدار تبدیل کرد.