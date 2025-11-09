هوای کرمانشاه تا پایان هفته آرام است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به استمرار شرایط پایدار جوی در سطح منطقه، اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، هوای استان کرمانشاه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات با وزش باد ملایم و رشد موقت ابرها همراه می‌شود.

وی افزود: میانگین دمای هوا طی امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، دمای هوا در اکثر نقاط استان به‌ویژه نواحی غربی به‌تدریج کاهش می‌یابد.

زورآوند تصریح کرد: انتظار می‌رود طی این مدت پدیده قابل‌ملاحظه جوی رخ ندهد و شرایط نسبتاً پایدار بر جو استان حاکم باشد، با این حال شهروندان به‌ویژه کشاورزان و دامداران لازم است کاهش نسبی دما در نیمه دوم هفته را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: سامانه‌های پایش آنلاین هواشناسی استان به‌صورت مستمر تغییرات دما و وضعیت باد را رصد می‌کنند و در صورت وقوع تغییرات قابل توجه، اطلاعیه‌های هشدار و پیش‌آگاهی برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.