به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته بسیج با گرامیداشت این هفته و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: هفته بسیج امسال فاطمی و با ایام فاطمیه تقارن یافته که این همراهی، جلوه‌ای از پیوند عمیق بسیج با معارف اهل بیت (ع) است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه با اشاره به شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» به عنوان شعار گرامیداشت هفته بسیج امسال افزود: این شعار سه رکن مهم مردم، اقتدار ملی و بسیج را دربرمی‌گیرد و نشان می‌دهد هر جا به مردم تکیه شده، موفقیت حاصل شده است.

وی بسیج را حلقه اتصال مردم و اقتدار ملی دانست و گفت: حضور و مشارکت مردم و ارتباط آن با اقتدار ملی در بستر و در پرتو اندیشه و تفکر بسیج شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند.

سرهنگ اسکندری با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی گفت: این اتفاق در حالی رخ داد که مذاکرات در جریان بود و نشان داد دشمنان هرگز قابل اعتماد نیستند و اصل حاکم بر رفتار استکبار زور و تزویر است.

وی تأکید کرد: در این دوره باید کشور را در همه عرصه‌ها تقویت کرد تا از گزند سلطه‌طلبان و استکبار محفوظ بمانیم.

تشریح بخشی از عملکرد یک ساله

وی در تشریح بخشی از عملکرد یک‌ساله سپاه و بسیج شهرستان بیان کرد: اجرای پنج هزار متر ایزوگام برای منازل نیازمندان، تأمین و اهدای ۵۰ دستگاه کولر گازی، اهدا ۲۰۰ بسته بهداشتی با همکاری بهزیستی، برگزاری ۲ رزمایش کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان، تهیه لوازم ضروری زندگی برای زوج‌های جوان و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

فرمانده سپاه گناوه افزود: در راستای رفع ناترازی انرژی، نصب پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از متقاضیان وام دریافت کرده‌اند، توزیع بسته‌های معیشتی، همچنین تهیه چهار دستگاه ویلچر برقی با همکاری بهزیستی، توزیع نوشت‌افزار بین دانش آموزان نیازمند، بازسازی و تعمیر سرویس‌های بهداشتی خانواده‌های نیازمند، زیباسازی و رنگ آمیزی مدارس روستایی و مناطق محروم و تعمیر و نوسازی چهار منزل روستایی توسط گروه‌های جهادی انجام شده است.

وی گفت: در اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، ۲ هزار نهال توسط بسیجیان شهرستان توزیع و کشت شده است، همچنین آموزش‌های امداد و نجات، پدافند غیرعامل به خصوص حوزه‌های سواد رسانه و امنیت فضای مجازی و مشاغل خانگی در پایگاه‌های مقاومت برای متقاضیان در طول سال ارائه شده است.

تکریم، امیدآفرینی، خدمتگزاری و تبیین چهار رویکرد برنامه‌های امسال

وی اضافه کرد: برنامه‌های امسال با چهار رویکرد تکریم، امیدآفرینی، خدمتگزاری و تبیین است و این رویکردها در برنامه‌های تعریف شده است.

سرهنگ اسکندری از آغاز رسمی «طرح کرامت محله اسلامی» در دو محله کم‌برخوردار گناوه خبر داد و افزود: طرح کرامت محله اسلامی از طرح‌های خوب سپاه و بسیج است که با جدیت در شهرستان پیگیری می‌شود.

وی گفت: نگاه دولت نیز بر حل مسائل از دل محلات و با محوریت مساجد است؛ موضوعی که بسیج از ابتدای انقلاب تا کنون دنبال کرده است.

برنامه‌های شاخص هفته بسیج

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه با اشاره به تدوین برنامه‌های هفته بسیج در سه سطح ناحیه‌ای، حوزه‌ای و پایگاهی گفت: همزمان با این هفته ۲۴۰ برنامه فرهنگی، تبیینی و خدمات‌رسانی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های شاخص هفته بسیج در شهرستان گفت: میقات صالحین، برگزاری میز خدمت ادارات، آبروی محله، برگزاری نمایشگاه عکس و یادواره شهدا، همایش رزمندگان و ایثارگران، دیدار با خانواده معظم شهدا، یادواره شهدای زن شهرستان و غبارروبی گلزار مطهر شهدا از جمله این برنامه‌های شاخص است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه افزود: «نمایش اقتدار بسیجیان» از برنامه‌های شاخص هفته بسیج در شهرستان است که روز پنجم آذرماه همزمان با سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج در مصلی جمعه گناوه با سخنرانی سردار رزمجو فرمانده سابق سپاه استان و مشاور فرمانده کل سپاه برگزار خواهد شد.

سرهنگ اسکندری بیان کرد: در حوزه اقشاری نیز برنامه‌های متنوعی از جمله همایش مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: اردوهای علمی راهیان پیشرفت و بازدید بسیجیان از مناطق صنعتی شهرستان، نهضت‌های روشنگری و نشست‌های تبیینی در پایگاه‌ها، بازدید و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های زندانیان، تجلیل از خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌های شهرستان، اجرای طرح کارزار خدمت در محلات آسیب پذیر در طول هفته با حضور دستگاه‌های مرتبط، رزمایش کمک‌های مومنانه و برنامه‌های دیگر در این هفته اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اعزام کاروان راهیان نور دختران دانش آموز شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در هفته جاری افزود: گروه دوم شامل دانش‌آموزان پسر پنجم آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

وی با تقدیر از حضور خبرنگاران و فعالان رسانه در این نشست بیان کرد: بخشی از موفقیت‌ها این مجموعه مدیون تلاش‌ها و زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران است و ما قدردان این زحمات و تلاش‌ها هستیم.