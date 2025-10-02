تاکید فرمانده سپاه گناوه بر تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالله اسکندری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق داد تا در ادامه خدمت خود، در خدمت مردم شهرستان گناوه باشم، این شهرستان دارای ظرفیت‌های زیادی در استان و کشور است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری افزود: این بیانیه منشور حرکت و حکم ماموریتی برای همه مسئولان، مدیران، فرماندهان و اقشار مختلف مردم است تا مسیر حرکت خود را به سمت مرحله جدیدی از خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی آغاز کنند.

سرهنگ اسکندری ادامه داد: تنها نهادی در کشور که ذیل این بیانیه، برنامه حرکت خود به سمت قله پیشرفت و اقتدار را تدوین کرده، سپاه و بسیج است و همه ملزم به تحقق اهداف سند ده‌ساله بسیج هستند.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف، برنامه‌ها و منویات مقام معظم رهبری و سلسله مراتب سپاه در راستای اجرای سند ده‌ساله بسیج، برنامه اصلی ما در شهرستان خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه با بیان اینکه به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب «پرچم بسیج، پرچم دفاع از حقوق مردم است»، افزود: مردم غیور ایران اسلامی در همه عرصه و میدان ها تمام هستی خود را در راه انقلاب و نظام تقدیم کرده‌اند و حضور و همراهی آن‌ها مثال‌زدنی است؛ این مردم شایسته تکریم و خدمت هستند و تلاش خواهم کرد که خدمتگزاری صدیق، راستین و پرتلاش برای مردم شهرستان گناوه باشم.

وی گفت: تمام تلاش خود را با همراهی همه نیروهای سپاه، بسیج و تعامل با دستگاه های دیگر بکار خواهیم برد تا اتحاد مقدس مد نظر مقام معظم انقلاب اسلامی در بالاترین سطح در شهرستان محقق شود و منویات ایشان و انتظارات از مجموعه بسیج و سپاه را در این شهرستان به منصه ظهور برسانیم و بسیجی فعال و پویا، بالنده، داشته باشیم.

در این آیین سرهنگ عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.