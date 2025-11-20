به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تصویب قطعنامه سیاسی و غیرسازنده شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را «تلاشی بی‌اعتبار از سوی تروئیکای اروپایی و آمریکا برای جبران شکست اسنپ‌بک در نیویورک» دانست.

نجفی تاکید کرد: گزارش اخیر مدیرکل آژانس به‌روشنی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نتیجه مستقیم حملات غیرقانونی و تحریک‌آمیز ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات تحت پادمان ایران است. این گزارش تصریح می‌کند که تعلیق فعالیت‌های راستی‌آزمایی و خروج بازرسان، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر شرایط ایجاد شده پس از این حملات بوده و تصمیماتی است که آژانس با توجه به ملاحظات امنیتی اتخاذ کرده است.

وی گفت: آژانس نیز تائید کرده است که به دلیل تبعات امنیتی حملات، اجرای عادی پادمان‌ها تقریباً غیرممکن شده و حتی آژانس مجبور به خروج کامل بازرسان خود شده است. با این حال، ایران با حسن نیت و همکاری سازنده، زمینه ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی را فراهم کرده است. همچنین تمامی درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تأسیساتی که تحت تأثیر حملات قرار نگرفته‌اند، مورد تأیید ایران قرار گرفته و بازرسان طبق روال به این اماکن دسترسی کامل یافته‌اند. مدیرکل نیز در گزارش خود ضمن اذعان به الزامات قانونی داخلی ایران، احترام خود را به این چارچوب‌ها اعلام و بر آمادگی آژانس برای درنظرگرفتن نگرانی‌های امنیتی ایران تأکید کرده است.

وی افزود: ایالات متحده و سه کشور اروپایی تلاش دارند این واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و چنین القا کنند که شرایط کاملاً عادی است، گویی هیچ حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان که حاوی مواد هسته‌ای بوده‌اند، صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد که این کشورها همچنان با مواضعی متکبرانه و غیرمسئولانه، خواسته‌های ناموجهی را از ایران مطرح می‌کنند، در حالی که شرایط فعلی به هیچ وجه عادی نیست.

سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در وین خاطرنشان کرد: ایالات متحده و سه کشور اروپایی، بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده‌اند که آشکارا با هدف اعمال فشار بیش از حد بر ایران و ترویج یک روایت کاملاً نادرست و گمراه‌کننده از وضعیت موجود تنظیم شده است.

وی تأکید کرد: بانیان این قطعنامه عملاً خود را به کری و کوری زده‌اند؛ زیرا نه در جلسات فوق‌العاده شورای حکام اشاره‌ای به حملات صورت‌ گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس در ایران کرده‌اند و نه محتوای گزارش رسمی آژانس را دیده‌اند که به‌روشنی حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ را ثبت کرده است.

نجفی افزود: این کشورها عامدانه از هرگونه اشاره به اقدامات تجاوزکارانه خود طفره می‌روند، زیرا یکی از طرف‌های متجاوز، خود از حامیان اصلی پیش‌نویس قطعنامه است و تلاش دارد کشورهای عضو را گمراه و از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی‌اش فرار کند.

سفیر و نماینده دائم ایران گفت: وقتی ایالات متحده و ۳ کشور اروپایی حاضر نیستند یا به دلیل رویکرد متکبرانه خود قادر نیستند علت اصلی وضعیت کنونی را تشخیص دهند، به‌طور قطع در موقعیتی نیستند که برای حل‌وفصل بحران راه‌حل دیکته کنند.

وی یادآور شد که متن ارائه‌ شده چیزی بیش از تکرار مواضع سیاسی این کشورها، تحریف تعهدات پادمانی و تلاشی بی‌اعتبار برای مطرح کردن موضوع به‌اصطلاح اسنپ‌بک در آژانس نیست. با این قطعنامه آمریکا و سه عضو اروپایی نمی‌توانند شکست اقدام غیرقانونی اسنپ‌بک خود در نیویورک را جبران کنند.

رضا نجفی با اشاره به اظهارات رسمی رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که واشنگتن نه‌تنها مسئولیت حملات تجاوزکارانه علیه ایران را آشکارا بر عهده گرفته، بلکه با افتخار از این حملات وحشیانه یاد می‌کند، اظهاراتی که نشان می‌دهد ادعاهای این کشورها درباره دیپلماسی چیزی جز پوششی برای اقدامات غیرقانونی و تنش‌زای آنها نیست.

سفیر و نماینده دائم ایران در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده است که در صورت مشاهده حسن نیت، جدیت و رویکرد سازنده از سوی طرف مقابل، برای تعامل معنادار و پیشبرد دیپلماسی آمادگی کامل دارد، اما نویسندگان مشترک پیش‌نویس قطعنامه با توهم تأثیرگذاری فشار و تهدید، مسیر اشتباهی را برگزیده‌اند و دیپلماسی را به معنای محروم‌سازی ایران از حقوق مسلم خود تفسیر می‌کنند، رویکردی که ملت بزرگ ایران هرگز آن را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.