به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویرتز، آمریکا و تروئیکای اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، این پیش‌نویس قطعنامه از ایران می‌خواهد که پاسخ‌هایی ارائه دهد و اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را بدهد.

پیش از این هم برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که این پیش‌نویس هشت بند دارد و قرار است در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه ارائه شده و به رأی گذاشته شود.

در این پیش‌نویس نیز طبق قطعنامه‌های پیشین از ایران خواسته شده که فعالیت‌های هسته‌ای خود را به شمول غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین تعلیق کند.

سه کشور اروپایی از ایران خواسته‌اند که به پروتکل الحاقی عمل کرده و اطلاعات هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد. همچنین پیش‌نویس این قطعنامه مدعی شده است که ایران به توافق پادمان طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند نیست. پیش‌نویس اعلام کرده است که آژانس در طول ۵ ماه گذشته امکان دسترسی به سایت‌ها و اورانیوم غنی شده ایران را نداشته و امکان راستی آزمایی در این زمینه را از دست داده است.