اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در در ویژهبرنامه استانی «رویداد ملی قهرمان» و آئین رونمایی از تقریظهای مقام معظم رهبری بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ضمن تسلیت ایام سوگواری ام ابیها حضرت فاطمه الزهرا (س) گفت: توجه و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تولید و ترویج کتابهای ارزشمند حوزه مقاومت، برای ما در مجموعه کتابخانههای عمومی، هم افتخار است و هم مسئولیتآفرین. این تقریظها چراغ راهی برای نسل امروز بهویژه نوجوانان و جوانان هستند تا با حقیقت حماسهآفرینیهای قهرمانان این سرزمین بیشتر آشنا شوند.
اسد بابایی با اشاره به نقش کتابخانههای عمومی در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با اجرای برنامههای موضوعی، نمایشگاههای کتاب، نشستهای نقد و خوانش آثار دفاع مقدس و نیز معرفی کتاب در بستر رسانههای اجتماعی، تلاش کردهاند تا پیام این کتابها به شیوهای جذاب و گسترده به مردم منتقل شود. امروز، برگزاری چنین رویدادهایی نشاندهنده عزم جدی نهاد کتابخانه های عمومی برای تکریم ارزشهای انقلاب و انتقال صحیح روایتهای تاریخی به نسل نو است.
بابایی با گرامیداشت جایگاه زنان و مادران شهدا گفت: در کنار رشادتهای رزمندگان، نباید از نقش بیبدیل زنان، همسران و مادران شهدا غافل شد؛ زنانی که با صبر، ایثار و استقامت کمنظیر، پشتوانه حقیقی حماسهسازان این سرزمین بودند. بسیاری از آثار مطرح دفاع مقدس، روایت همین بزرگواریهاست و تکریم آنان وظیفهای فرهنگی، اخلاقی و ملی است.
وی در پایان تاکید کرد: رویداد ملی قهرمان فرصتی دوباره برای یادآوری نقش بیبدیل قهرمانان این سرزمین و شناساندن گنجینههای معرفتی نهفته در کتابهای دفاع مقدس است.
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