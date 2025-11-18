به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: توافق فروش ۱۰۰ جنگنده فرانسوی به اوکراین (مورد توافق دیروز میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در پاریس) مایه تاسف است، اما هیچ چیز نمی‌تواند وضعیت خطوط مقدم را در حال حاضر تغییر دهد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: فرانسه همچنان به مسلح کردن رژیم کی یف و تحریک ادامه جنگ از سوی اوکراین ادامه می‌دهد.

کرملین سپس اضافه کرد: روسیه فردا چهارشنبه در مذاکرات با اوکراین در استانبول شرکت نخواهد کرد.

این در حالیست که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه (۱۹ نوامبر) به ترکیه سفر خواهد کرد تا در مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین شرکت کند.

منابع ترکیه‌ای به رویترز گفتند که این دیدار در چارچوب به اصطلاح تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پیشبرد روند صلح در اوکراین انجام می‌شود.

زلنسکی پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از سفر به اسپانیا، به ترکیه خواهد رفت و اوکراین آماده ارائه ابتکارات خود برای پایان دادن به جنگ و مذاکره با روسیه است.