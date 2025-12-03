ادعای خصمانه دبیرکل ناتو علیه چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: در حالی که مذاکرات ادامه دارد، ما نمیتوانیم از تعهد خود به اوکراین عقبنشینی کنیم. دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین آسان نیست و نیاز به کار زیادی دارد.
دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سپس ادامه داد: ما در حال هماهنگی با کاخ سفید و همه طرفها در مورد طرح صلح برای حل بحران اوکراین هستیم. هرگونه راه حل نهایی باید تضمین کننده یک کشور مستقل اوکراین و تضمینهای امنیتی برای جلوگیری از تهاجم دیگر روسیه باشد. روسیه ۴۰ درصد از بودجه خود را صرف جنگ با اوکراین میکند.
«مارک روته»، گفت: ما هیچ موضع رسمی در مورد نحوه برخورد با داراییهای مسدود شده روسیه نداریم؛ این موضوع به اتحادیه اروپا بستگی دارد.
وی سپس مدعی شد: چین از نزدیک با روسیه همکاری میکند و سلاحهای لازم را در جنگ با اوکراین در اختیار مسکو قرار میدهد! ما نگرانیهایی در مورد وابستگی متقابل رو به رشد بین روسیه و چین داریم. چین میتواند ظرف چند سال به هزار کلاهک هستهای دست یابد.
نظر شما