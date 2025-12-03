  1. بین الملل
ادعای خصمانه دبیرکل ناتو علیه چین

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مدعی شد: چین از نزدیک با روسیه همکاری می‌کند و سلاح‌های لازم را در جنگ با اوکراین در اختیار مسکو قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: در حالی که مذاکرات ادامه دارد، ما نمی‌توانیم از تعهد خود به اوکراین عقب‌نشینی کنیم. دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین آسان نیست و نیاز به کار زیادی دارد.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سپس ادامه داد: ما در حال هماهنگی با کاخ سفید و همه طرف‌ها در مورد طرح صلح برای حل بحران اوکراین هستیم. هرگونه راه حل نهایی باید تضمین کننده یک کشور مستقل اوکراین و تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از تهاجم دیگر روسیه باشد. روسیه ۴۰ درصد از بودجه خود را صرف جنگ با اوکراین می‌کند.

«مارک روته»، گفت: ما هیچ موضع رسمی در مورد نحوه برخورد با دارایی‌های مسدود شده روسیه نداریم؛ این موضوع به اتحادیه اروپا بستگی دارد.

وی سپس مدعی شد: چین از نزدیک با روسیه همکاری می‌کند و سلاح‌های لازم را در جنگ با اوکراین در اختیار مسکو قرار می‌دهد! ما نگرانی‌هایی در مورد وابستگی متقابل رو به رشد بین روسیه و چین داریم. چین می‌تواند ظرف چند سال به هزار کلاهک هسته‌ای دست یابد.

