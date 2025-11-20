شهدای ورزشکار در دو میدان سخت ورزش و دفاع مقدس قهرمانانه درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای ورزشکار شهرستان گرمسار در سالن سه هزار نفری شهید باهنر این شهر با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم ارج نهادن به ایثارگری این شهیدان در مسیر ورزش و خدمت به وطن است، ابراز داشت: این شهرستان ۵۴ شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب کرده است.

وی با بیان اینکه این مجالس فرصتی برای معرفی الگوهای مناسب برای نسل جوان است، افزود: این از خود گذشتگی و فداکاری عزیزان در ورزش و دفاع از کشور باید به نسل جدید تبیین شود.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه یادواره‌ها بهانه‌ای برای انتقال ارزش‌های اسلامی و ملی به نسل امروز است، ابراز داشت: معتقدیم فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی در عرصه ورزش باید ترویج داده شود.

همتی با بیان اینکه ایثارگری شهدا در راه وطن و اعتلای ورزش ایران باید در جامعه مطرح شود، تصریح کرد: این یادواره‌ها می‌تواند بهترین راه تحقق این هدف محسوب شود.

وی از تلاش نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این مراسم تقدیر کرد و افزود: قطعاً گرامی داشت نام و یاد شهدا باید در اولویت مدیران شهرستان واقع شود.