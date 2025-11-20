  1. استانها
اکران انیمیشن «یوز» در سینما آزادی کرمانشاه

کرمانشاه- در آئین روز جهانی کودک، انیمیشن «یوز» در کرمانشاه به نمایش درآمد؛برنامه‌ای شاد و پرنشاط که با حضور عروسک یوز و استقبال پرشور کودکان و نوجوانان حال‌وهوای متفاوتی به این سینما بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه و هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی کودک، سینما آزادی کرمانشاه میزبان اکران ویژه انیمیشن فاخر «یوز» بود؛ رویدادی فرهنگی که با حضور عروسک نمادین یوز و استقبال باشکوه خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان حال‌وهوای جشن و سرور به این مجموعه سینمایی بخشید.

در این برنامه که با همراهی خانواده‌ها و گروه‌های کودک‌محور برگزار شد، فضای سالن سینما مملو از شور و هیجان بود و استقبال گسترده مخاطبان خردسال موجب شد لحظه‌هایی شاد، صمیمی و کودکانه رقم بخورد. همچنین حضور عروسک یوز و تعامل آن با کودکان، جذابیت مراسم را دوچندان کرد و بسیاری از خانواده‌ها لحظات به‌یادماندنی این برنامه را در قاب دوربین ثبت کردند.

بر اساس اعلام مدیریت امور سینمایی حوزه هنری استان، این اکران ویژه با هدف گرامیداشت روز جهانی کودک و فراهم کردن فضایی فرهنگی و مفرح برای نسل آینده برگزار شد و مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گرفت. این برنامه از جمله مهم‌ترین رویدادهای سینمایی مرتبط با روز جهانی کودک در کرمانشاه عنوان شده است.

