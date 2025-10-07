محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن روز ملی کودک، از اجرای طرح ویژه نیمبها شدن بلیت سینماها در این روز خبر داد و اظهار داشت: به مناسبت روز ملی کودک، انیمیشن سینمایی ایرانی «یوز» روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سینماهای استان کرمانشاه به صورت نیمبها برای علاقهمندان به نمایش درخواهد آمد.
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به تولیدات داخلی در حوزه کودک و نوجوان، افزود: «یوز» یک انیمیشن سینمایی ایرانی در ژانر ماجراجویی است که به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه تولید شده و توانسته نگاه تازهای به موضوعات زیستمحیطی و حیات وحش ایران داشته باشد.
کنجوری بیان کرد: این اثر سینمایی توسط سازمان توسعه سینمایی سوره ساخته شده و به عنوان نخستین انیمیشن سینمایی سهبعدی ایران با محوریت حیات وحش شناخته میشود. «یوز» تلاش دارد علاوه بر سرگرم کردن کودکان، آنها را با اهمیت حفاظت از گونههای نادر ایرانی بهویژه یوزپلنگ آسیایی آشنا کند.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به استقبال همیشگی خانوادهها از برنامههای فرهنگی در روز ملی کودک گفت: انتظار میرود امسال نیز شاهد حضور پرشور خانوادهها در سالنهای سینما باشیم. وی از خانوادهها خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل در تهیه بلیت، از سامانه اینترنتی «گیشه ۷» به نشانی www.gisheh7.ir بلیت خود را خریداری کنند.
کنجوری در پایان با تأکید بر نقش سینما در رشد فرهنگی و تقویت روحیه نشاط در کودکان اظهار کرد: حوزه هنری استان کرمانشاه همواره در تلاش است با برنامهریزیهای مناسب و اکران آثار ارزشمند ایرانی، سهمی مؤثر در ارتقای فرهنگ دیداری و شنیداری نسل آینده داشته باشد.
کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از نیمبها شدن بلیت سینماهای استان در روز ملی کودک خبر داد.
محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن روز ملی کودک، از اجرای طرح ویژه نیمبها شدن بلیت سینماها در این روز خبر داد و اظهار داشت: به مناسبت روز ملی کودک، انیمیشن سینمایی ایرانی «یوز» روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سینماهای استان کرمانشاه به صورت نیمبها برای علاقهمندان به نمایش درخواهد آمد.
نظر شما