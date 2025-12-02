محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن ویژه اکران فیلم «دختر برقی» روز چهارشنبه به میزبانی سینما آزادی برگزار خواهد شد.

وی گفت: حضور فاطمه امینی با عنوان هنری «خاله گلی» و مجری برنامه‌های کودک شبکه پویا، از بخش‌های اصلی این برنامه است.

کنجوری با اشاره به زمان‌بندی اکران افزود: این برنامه در دو سانس ۱۷ و ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده تا خانواده‌ها بتوانند در فضایی مناسب و کودک‌پسند همراه با فرزندان خود در جشن اکران شرکت کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به استقبال اولیه خانواده‌ها، امکان اضافه شدن سانس سوم برای روز جمعه ۱۴ آذرماه در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی ویژه نسل نو اظهار کرد: برگزاری رویدادهای هنری برای کودکان نقش قابل توجهی در تقویت خلاقیت، نشاط و تجربه‌های فرهنگی آنان دارد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری گفت: سینما آزادی تلاش می‌کند محیطی امن، شاد و آموزنده برای حضور کودکان و خانواده‌ها فراهم سازد.

کنجوری افزود: این جشن اکران فرصتی است تا کودکان در کنار خانواده‌های خود با فضای سینما و آثار مناسب گروه سنی خود ارتباط بیشتری پیدا کنند و برنامه‌ریزی‌های حوزه هنری در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی متناسب با نیاز این گروه سنی ادامه خواهد یافت.

وی در پایان از شهروندان دعوت کرد بلیت این برنامه را از طریق سامانه اینترنتی گیشه ۷ به نشانی www.gisheh7.ir تهیه کنند و گفت: خرید الکترونیکی موجب سهولت دسترسی و مدیریت بهتر ظرفیت سالن خواهد شد.