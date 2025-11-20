  1. سیاست
گفتگوی تلفنی عراقچی و لاوروف

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه امروز پنج‌شنبه در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه امروز پنج‌شنبه در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ابتکارها و رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرف‌های موثر تأکید کرد.

سرگئی لاوروف نیز شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل فیمابین کشورهای منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد.

