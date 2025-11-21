امام جمعه گناوه: شب جمعه زمان نزول رحمت الهی و برآورده شدن دعا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم باشکوه دعای کمیل که با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد، با اشاره به جایگاه دعا و اهمیت شب جمعه اظهار کرد: شب جمعه شب رحمت، مغفرت و استجابت دعاست و خداوند بندگان خود را در این شب به آمرزش فرا می‌خواند.

خداوند نزدیک است و دعای بندگان را می‌شنود

امام جمعه گناوه با قرائت آیه ۱۸۶ سوره بقره گفت: این آیه از زیباترین آیات قرآن درباره رابطه بنده و خداست. خداوند در این آیه هفت بار ضمیر متکلم وحده را به کار می‌برد؛ یعنی خودم، خودم، خودم. این تأکید نشان می‌دهد که خداوند چقدر به بندگانش نزدیک است و چگونه دعاهای آنان را می‌شنود.

وی افزود: وقتی مردم از پیامبر (ص) پرسیدند خدا را چگونه بخوانیم؟ آیا خدا را آهسته بخوانیم یا بلند، آیا از ما دور است یا نزدیک، خداوند متعال خطاب به پیامبر (ص) فرمود: «و هنگامی که بندگان من، از تو درباره‌ی من سوال کنند، [بگو:] من نزدیکم؛ دعای دعاکننده را، به هنگامی که مرا می‌خوانند، پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند» و فرموده «فَإِنّی قَریب»، خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است.

گناه مانع استجابت دعاست

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اینکه دعا محور بندگی و مایه توجه الهی است، بیان کرد: خداوند می‌فرماید: «ای پیامبر به مردم بگو اگر دعای شما نباشد، اعتنایی به شما نمی‌کردم» و این دعای شما است که می‌تواند توجه خداوند را جلب کند و اما اگر می‌بینیم دعاهایمان مستجاب نمی‌شود، مشکل از جانب خدا نیست؛ نقص از ماست.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایت امام صادق (ع) گفت: گناه بزرگ‌ترین مانع اجابت دعاست، گناه پیوندها را قطع می‌کند، پرده‌ها را می‌درد و نعمت‌ها را از انسان می‌گیرد، برخی گناهان باعث می‌شود انسان از رحمت الهی محروم شود و برکت از زندگی‌اش برود.

وی ادامه داد: گاهی فرد با بی‌توجهی به حلال و حرام، با رفتار نادرست و چشم‌چرانی، با فضای ناسالم رسانه‌ای یا با ظلم به دیگران و گناه در زندگی انسان راه استجابت دعا را می‌بندد.

راه نجات پناه بردن به خداست

امام جمعه گناوه گفت: امروز که گرفتاری‌ها زیاد شده، برخی به جای تقویت رابطه با خدا و اهل‌بیت (ع)، گرفتار طلسم و رمال و شیادی می‌شوند و. این انحراف جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند، در خانه خدا، حضرت زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) باز است؛ چرا مردم به سراغ خرافات می‌روند؟

دعای کمیل دریای معارف الهی است

وی با اشاره به ارزش بالای دعای کمیل گفت: در روایتی از امام رضا (ع) فرمودند «مبردم شما باد به سلاح انبیا» وقتی از ایشان پرسیدند سلاح انبیا چیست؟ فرمودند: «دعا».

وی با بیان اینکه دعای کمیل دریایی از معاف الهی است، اضافه کرد: دعای کمیل مناجاتی است که می‌تواند انسان را متحول کند، اگر کسی با توجه قلبی دعای کمیل بخواند می‌تواند مسیر زندگی‌اش را تغییر دهد.

وی با نقل حکایتی از مرحوم جهانگیرخان قشقایی از علما بزرگ افزود: چهل سال کج روی و معصیت با یک یک جمله از یک پیرمرد زندگی جهانگیرخان را متحول کرد و او را از چهل سال معصیت به یکی از بزرگان علم و عرفان تبدیل کرد و لذا با یک لحظه توجه قلبی می‌تواند انسان را نجات دهد و مسیر زندگی او را تغییر دهد و قلب زنگار گرفته را صیقلی کند.

وی ادامه داد: خداوند فرصت‌هایی مانند شب جمعه در اختیار انسان قرار می‌دهد و نباید از رحمت الهی مأیوس و ناامید شد.

گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از حاج مهدی سماواتی

امام جمعه گناوه با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: این ایام فرصت ارزشمندی برای بازگشت به معارف اهل‌بیت (ع) است، بسیج مظهر اخلاص و خدمت است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در پایان با دعا برای فرج امام زمان (عج) و رفع مشکلات مردم بیان کرد: روز جمعه هم روز امام عصر (عج) است و باید ارتباط با آن حضرت را حفظ کنیم و هر روز به یاد ایشان باشیم.

وی همچنین از حضور مداح اهل‌بیت حاج مهدی سماواتی در گناوه تقدیر کرد و گفت: ایشان با حضور خود بر این محفل نورانی افزودند و مردم از صدای دلنشین و معنوی ایشان بهره‌مند شدند.

امام جمعه گناوه از برگزار کنندگان این برنامه معنوی در شهرستان تقدیر کرد.

در این مراسم معنوی که به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه و آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) به مناسبت ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد قرائت دعای روح بخش کمیل توسط مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی و آیاتی از کلام الله مجید از دیگر بخش‌ها بود.