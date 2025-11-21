به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با یک سکوی عبری در تلگرام، در واکنش به اظهارات زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک که وعده داده در صورت ورود نتانیاهو به این شهر حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را اجرا خواهد کرد، گفت: «من هیچ سفری را لغو نمی‌کنم و به تهدیدها توجهی ندارم.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بدون توجه به خواسته‌های جهانی، تشکیل کشور مستقل فلسطین را ایده‌ای غیرقابل طرح خواند و افزود: حتی در چارچوب تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی، این موضوع برای من مطرح نیست.

نتانیاهو به ادامه تماس‌های سیاسی با عربستان برای پیشبرد روند عادی سازی روابط اشاره کرد و گفت: «آنچه در ظاهر گفته می‌شود همیشه بازتاب‌دهنده آنچه در مذاکرات پشت‌پرده جریان دارد نیست.

نتانیاهو با این ادعا که حمله ارتش اسرائیل به شهر غزه عامل تعیین کننده در آزادی اسرای صهیونیست بود، افزود: مرحله خشونت‌آمیز جنگ پایان یافته، اما امکان بازگشت به نبرد در هر جبهه‌ای وجود دارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره گذرگاه رفح نیز گفت: این گذرگاه تنها برای خروج فلسطینیان از غزه و پس از پایان مرحله بازگرداندن اجساد اسیران صهیونیست باز خواهد شد.

نتانیاهو از مصر خواست اجازه دهد فلسطینیان از طریق رفح غزه را ترک کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اعلام ترامپ مبنی بر فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان گفت: در تماس تلفنی با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، او اعلام کرد که آمریکا بر تعهد خود به حفظ برتری نظامی اسرائیل تاکید دارد.