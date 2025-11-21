طرح آمریکا خشم اوکراین را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه Kyiv Post گزارش داد که طرح ارائه شده از سوی آمریکا برای آتش بس در اوکراین خشم شدید مقامات این کشور را برانگیخته است.
همچنین گزارش شده که ولودمیر زلنسکی طی سخنان امروز خود گفت که این طرح را بررسی میکند و باید در راستای تحقق یک صلح واقعی باشد. وی به صورت تلفنی با ماکرون، استارمر و مرتس در خصوص طرح مذکور صحبت کرد.
خبرنگار آکسیوس نیز گزارش داد که پیش نویس طرح آمریکا برای تحقق صلح در اوکراین شروط آتش بس را مشخص کرده و تضمینهای امنیتی بر پایه ماده پنج پیمان ناتو ارائه میدهد. اجرای چارچوب این طرح پیشنهادی به مدت ۱۰ سال خواهد بود و بر اساس آن هر گونه حمله گسترده، تعمدی و پی در پی از سوی روسیه تهدیدی علیه صلح به شمار خواهد رفت.
همچنین اعضای ناتو باید برای هرگونه واکنشی با آمریکا هماهنگ باشند.
چندی قبل منابع اوکراینی اعلام کردند که به طرح صلح ۲۸ بندی آمریکا برای برقراری آتشبس در این کشور دست یافتهاند.
بر اساس ادعای منابع اوکراینی طرح آمریکا شامل بندهای زیر است:
«ارائه تضمینهای امنیتی مشروط به اوکراین؛
اوکراین بیطرفی و انصراف از ناتو را در قانون اساسی تثبیت میکند و ناتو تأیید میکند که اوکراین هرگز به عضویت آن در نخواهد آمد؛
محدود شدن تعداد نیروهای مسلح اوکراین به ۶۰۰٬۰۰۰ نفر؛
اوکراین کشوری بدون سلاح هستهای باقی میماند؛
به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر شبه جزیره کریمه و جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک؛
استانهای خرسون و زاپوروژیا در خط درگیری نظامی «منجمد» میشوند؛
ایجاد یک منطقه حائل غیرنظامی تحت کنترل روسیه؛
هر دو طرف متعهد میشوند که مرزها را با زور تغییر ندهند؛
جلوگیری از استقرار نیروهای ناتو در اوکراین؛
استقرار جنگندههای ناتو در لهستان؛
آغاز گفتگوهای امنیتی بین ایالات متحده، ناتو و روسیه و ایجاد یک گروه کاری میان ایالات متحده و روسیه؛
روسیه سیاست عدم تجاوز به اوکراین و اروپا را به صورت حقوقی تثبیت میکند؛
آغاز یک پروژه سرمایهگذاری بزرگ توسط آمریکا و اروپا برای بازسازی اوکراین؛
اختصاص ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده روسیه برای بازسازی، با دریافت ۵۰٪ سود توسط ایالات متحده؛
اروپا ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر اضافه میکند؛
داراییهای مسدود شده باقیمانده روسیه به پروژههای مشترک آمریکایی-روسی اختصاص مییابد؛
ایجاد صندوق توسعه اوکراین، سرمایهگذاری در زیرساختها، منابع و فناوریها؛
لغو تدریجی تحریمها علیه روسیه؛
بازگشت روسیه به گروه هشت؛
همکاری اقتصادی بلندمدت بین روسیه و آمریکا؛
تبادل جامع زندانیان و بازگشت غیرنظامیان و کودکان؛
برنامههای بشردوستانه و اتحاد مجدد خانوادهها؛
برنامههای آموزشی درباره تحملپذیری؛
راهاندازی نیروگاه هستهای زاپوروژیا تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تقسیم برق به طور مساوی بین روسیه و اوکراین؛
کمک آمریکا به بازسازی زیرساخت گاز اوکراین؛
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین ۱۰۰ روز پس از امضای توافق؛
عفو کامل برای همه شرکتکنندگان در جنگ؛
این توافق به صورت حقوقی الزامآور است؛
کنترل توسط «شورای صلح» به رهبری دونالد ترامپ انجام میشود؛
نقض توافق منجر به تحریمها میشود؛
پس از امضای سند، آتشبس فوری و عقبنشینی نیروها به موقعیتهای توافق شده انجام میشود.»
