۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۸

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

محمدرضا شعبانی در کشتی فرنگی فینالیست نشد 

محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان نتوانست به فینال برسد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مبارزات وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان در شرایطی امروز (جمعه ۳۰ آبان) برگزار شد که محمدرضا شعبانی از راهیابی به فینال این وزن بازماند.

شعبانی پس از استراحت در دور نخست مسابقات، حریفی از کوبا را از پیش رو برداشت. این مبارزه با وجود اعتراض حریف کوبایی با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود شعبانی تمام شد. او در دومین مبارزه خود برابر نماینده قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر متحمل شکست شد.

بدین ترتیب شعبانی از حضور در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی بازماند و باید مبارزاتش را برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

پیش از این در کشتی فرنگی ایران، مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم راهی مبارزه نهایی شده بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

