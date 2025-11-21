  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

مهدی بخشی اولین فینالیست کشتی فرنگی شد 

مهدی بخشی اولین فینالیست کشتی فرنگی شد 

مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان به مرحله نهایی راه یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، همزمان با ششمین روز بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، رقابت های کشتی فرنگی آغاز شد و طی آن نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف روی تشک رفتند.

در چارچوب این مسابقات و در وزن ۶۷ کیلوگرم، مهدی بخشی اولین مبارزه خود را برابر حریف کوبایی انجام داد و با ضربه فنی او به برتری ۹ بر صفر دست یافت. او در دومین مبارزه مقابل حریفی از آمریکا قرار گرفت و این مبارزه را هم با برتری ۱۱ بر ۲ خود تمام کرد.

نماینده ای از ترکیه سومین حریف بخشی در مرحله مقدماتی بود. بخشی در این مبارزه هم به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت و اینگونه فینالیست وزن ۶۷ کیلوگرم شد.

کشتی فرنگی ایران ۵ نماینده دیگر در المپیک ناشنوایان دارد که در حال پیگیری مبارزات خود در مرحله مقدماتی هستند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6663174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها