  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

فرنگی کار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران فینالیست شد 

فرنگی کار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران فینالیست شد 

در پایان مبارزات مقدماتی رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۸۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی راهی فینال شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (جمعه ۳۰ آبان) میثم قبشه دزفولی با حریفانش مبارزه کرد. او پس از استراحت در دور نخست، صاحب دو پیروزی شد و به فینال وزن ۸۷ کیلوگرم راه یافت.

قبشه دزفولی در دور دوم رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.

پیش از این مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم فینالیست شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6663175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها