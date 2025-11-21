فرنگی کار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران فینالیست شد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (جمعه ۳۰ آبان) میثم قبشه دزفولی با حریفانش مبارزه کرد. او پس از استراحت در دور نخست، صاحب دو پیروزی شد و به فینال وزن ۸۷ کیلوگرم راه یافت.

قبشه دزفولی در دور دوم رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.

پیش از این مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم فینالیست شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.