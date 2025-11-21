ناکامی زراعت پیشه از حضور در فینال کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مبارزات وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان امروز (جمعه ۳۰ آبان) در توکیو برگزار شد و طی آن محمد زارعت پیشه با حریفانش مبارزه کرد.

او بعد از اینکه حریف مغولستانی خود را در دور نخست با نتیجه ۹ بر یک ضربه فنی کرد، موفق شددر دور دوم برابر نماینده قرقیزستان صاحب برتری ۳ بر یک شود. زارعت پیشه اما در مبارزه سوم با نتیجه ۱۲ بر یک برابر نماینده یونان باخت.

بدین ترتیب محمد زارعت پیشه در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان نتوانست به فینال برسد. او باید مبارزات خود را برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

پیش از مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم فنیالیست شده بودند ضمن اینکه محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم و سیدصادق ابوالوفایی در وزن ۶۰ کیلوگرم هم از راهیابی به فینال بازمانده بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.