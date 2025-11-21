ابوالوفایی به فینال وزن ۶۰ کیلوگرم نرسید 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت های روز ششم بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد و در کشتی فرنگی، سید صادق ابوالوفایی مبارزات خود را در وزن ۶۰ کیلوگرم انجام داد.

این فرنگی کار ناشنوای ایران در اولین مبارزه خود برابر حریفی از اوکراین صاحب برتری ۳ بر یک شد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از بلغارستان قرار گرفت و ۱۰ بر یک به برتری دست یافت. ابوالوفایی در سومین مبارزه که برابر نماینده ای از کشور قرقیزستان برگزار شد، ۳ بر یک متحمل شکست شد.

بدین ترتیب سیدصادق ابوالوفایی از فینال رقابت های کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان در وزن ۶۰ کیلوگرم جا ماند. او باید مبارزات خود را برای کسب مدال برنز این رقابت ها ادامه دهد.

پیش از این در کشتی فرنگی ایران، مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم راهی مبارزه نهایی شده بودند و محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم از حضور در فینال بازمانده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.