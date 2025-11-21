آغاز سوگواره فاطمیه در تهران با برپایی موکب و ایستگاه سمنوپزان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با اعلام آغاز ویژهبرنامههای سوگواره فاطمیه در این منطقه گفت: همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای شهر باید بیش از پیش رنگ و بوی معنویت و توسل بگیرد.
وی افزود: سوگواره فاطمیه امسال به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی منطقه و مشارکت فعال هیئتهای محلی در چهارراه ولیعصر (عج)، بوستان دانشجو و محلههای متعدد منطقه ۱۱ برگزار میشود تا فرصت حضور معنوی و جمعی برای همه شهروندان فراهم باشد.
شهردار منطقه ۱۱ گفت: در این برنامه که طی هفت شب ادامه خواهد داشت، ۱۵ موکب محلی میزبان عزاداران هستند و ۱۰ ایستگاه سمنوپزان نیز برای پذیرایی از شهروندان و ترویج سنتهای آئینی راهاندازی شده است. برگزاری مراسم عزاداری، اجرای مراثی و برنامههای فرهنگی ویژه فاطمیه از دیگر بخشهای این سوگواره است.
قمی با تأکید بر نقش اجتماعی این برنامهها افزود: حمایت از هیئتهای محلی و فراهم کردن امکانات برای برگزاری مراسم عزاداری، بخشی از مسئولیت اجتماعی شهرداری در حفظ و ترویج فرهنگ دینی است. هدف ما زنده نگه داشتن یاد و سیره حضرت فاطمه (س) و تقویت همدلی میان شهروندان است.
به گفته وی، این برنامهها از ۲۸ ماه جاری آغاز شده و تا شب شهادت ادامه خواهد داشت.
نظر شما