مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره توسعه فروش آنلاین محصولات ترهبار گفت: شهردار تهران تاکید ویژهای بر کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر تهران داشتهاند و هدف ما این است که شهروندان عزیز بدون زحمت و رفتوآمد بتوانند مایحتاج خود را با کرامت، عزت و احترام در منزل تحویل بگیرند.
وی افزود: تلاشهای گستردهای صورت گرفته و خوشبختانه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مناطق شهر تهران تحت پوشش سامانه شهرزاد قرار دارند و مردم میتوانند تمامی کالاهایی که در بازارها و میادین ترهبار عرضه میشود را از طریق این سامانه سفارش دهند.
بختیاریزاده با اشاره به مشکلات اولیه سامانه گفت: بسیاری از معضلات و مشکلات سامانه در این مدت برطرف شده و همچنان در تلاش برای بهبود بیشتر هستیم. در حال حاضر وضعیت سامانه شهرزاد بسیار بهتر شده است و حتی خود من نیز گاهی اوقات برای منزل سفارش میدهم.
وی در ادامه به کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: از نظر زمان تحویل و نوع بستهبندی، شرایط بهبود یافته و باز هم در صدد رفع مشکلات باقیمانده هستیم.
مدیرعامل سازمان میادین با بیان استقبال مناسب مردم از این سامانه خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی برسد که بخش عمدهای از کالای عرضه شده در شهر تهران از طریق سامانه شهرزاد به دست مردم برسد.
وی در پایان به مسئله قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: قیمتهای ارائه شده در بخش ترهبار واقعی و منصفانه است و تخفیفهای کاذب ارائه نمیشود. این موضوع باعث شده که قیمتها شفاف و قابل اعتماد باشند.
