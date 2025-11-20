هوای مشهد ناسالم است؛۶ منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه با ثبت عدد ۱۴۴ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۱ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار داشت.
کیفیت هوا در مناطق ساختمان، نخریسی، رسالت، تقی آباد، مفتح و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
