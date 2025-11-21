  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

آتشپاد قادری: آتش‌سوزی کارگاه سبدسازی فدک مهار شد

آتشپاد قادری: آتش‌سوزی کارگاه سبدسازی فدک مهار شد

کرمانشاه – رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: حریق گسترده کارگاه سبدسازی در شهرک فدک با تلاش نیروهای امدادی مهار شد و حادثه تلفاتی نداشت.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: ساعت ۸:۳۲ صبح جمعه، وقوع حریق در یک کارگاه سبدسازی واقع در شهرک فدک فاز یک به مرکز آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله ۱۵ آتش‌نشان به همراه پنج دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه‌های شماره ۲، ۳، ۵ و تیم نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند و با حضور به‌موقع خود، عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

آتشپاد قادری اظهار کرد: شدت آتش‌سوزی موجب ریزش سقف کارگاه و تهدید ساختمان‌های مجاور شد که آتش‌نشانان با اجرای عملیات از دو جهت، از سرایت آتش به منازل اطراف پیشگیری کردند. به گفته وی، پس از یک ساعت تلاش بی‌وقفه، حریق به‌طور کامل مهار و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تاکید کرد این حادثه هیچگونه مصدوم یا فوتی نداشت و تعیین علت حریق در حال بررسی است.

کد خبر 6663292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها