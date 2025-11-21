آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: ساعت ۸:۳۲ صبح جمعه، وقوع حریق در یک کارگاه سبدسازی واقع در شهرک فدک فاز یک به مرکز آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله ۱۵ آتش‌نشان به همراه پنج دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه‌های شماره ۲، ۳، ۵ و تیم نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند و با حضور به‌موقع خود، عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

آتشپاد قادری اظهار کرد: شدت آتش‌سوزی موجب ریزش سقف کارگاه و تهدید ساختمان‌های مجاور شد که آتش‌نشانان با اجرای عملیات از دو جهت، از سرایت آتش به منازل اطراف پیشگیری کردند. به گفته وی، پس از یک ساعت تلاش بی‌وقفه، حریق به‌طور کامل مهار و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تاکید کرد این حادثه هیچگونه مصدوم یا فوتی نداشت و تعیین علت حریق در حال بررسی است.