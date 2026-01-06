واژگونی خودرو در محور کرمانشاه–ماهیدشت یک کشته داشت

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع حادثه انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی MVM در محور کرمانشاه به ماهیدشت، راننده این خودرو متأسفانه جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۹ سازمان آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن در صحنه حادثه حضور یافتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی کامل صحنه حادثه اقدام کردند تا از بروز حوادث ثانویه برای سایر خودروهای عبوری و نیروهای امدادی جلوگیری شود.

آتشپاد قادری ادامه داد: در این حادثه راننده خودرو به‌دلیل شدت واژگونی در داخل کابین محبوس شده بود که نیروهای آتش‌نشانی با به‌کارگیری تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی فرد محبوس‌شده را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم انجام اقدامات اولیه و تلاش نیروهای امدادی، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت و تحویل عوامل انتظامی و اورژانس شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، گفت: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در حال بررسی دقیق ابعاد حادثه هستند تا علت اصلی انحراف و واژگونی خودرو مشخص شود.

آتشپاد قادری در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و پرهیز از عجله و بی‌احتیاطی، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.