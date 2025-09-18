به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، یک روز پس از آنکه شبکه ای بی سی برنامه کمدین معروف «جیمی کیمل» را به حالت تعلیق درآورد، گفت: مجوز هر شبکه‌ای که اخبار او را به طور منفی پوشش دهد، لغو خواهد کرد.

ترامپ در پرواز بازگشت از لندن در مورد شبکه‌های پخش گفت: آنها چیزی جز تبلیغات بد یا پوشش رسانه‌ای بد به من نمی‌دهند. منظورم این است که آنها مجوز می‌گیرند و فکر می‌کنم شاید زمان لغو مجوز آنها فرا رسیده باشد.

برنامه شبانه «جیمی کیمل لایو!» که هر شب ساعت ۱۱:۳۵ شب به وقت شرق آمریکا از شبکه ای‌بی‌سی پخش می‌شد و میزبان چهره‌های مشهور از ورزشکاران، هنرمندان موسیقی، کمدین‌ها تا چهره‌های بشردوست بود و همراه بخش‌های کمدی و یک گروه زنده موسیقی اجرا می‌شد، «به طور نامحدود» به حالت تعلیق درآمد. بنا به گزارش‌ها، این برنامه به دلیل اظهارات مجری مبنی بر ارتباط قاتل چارلی کرک با جنبش «آمریکا را دوباره باشکوه کنیم» به حالت تعلیق درآمد.

ترامپ عصر چهارشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی، از تصمیم ای‌بی‌سی تمجید کرد و گفت: «دو کمدین دیگر این شبکه، جیمی [فالن] و ست [مایرز]، از ان‌بی‌سی نیز باید از برنامه حذف شوند.»

ترامپ به خبرنگاران گفت: «اگر به عقب برگردیم، فکر می‌کنم همانطور که یکی از آنها گفت، سال‌هاست که از هیچ فرمانداری استقبال نکرده‌اند. تنها کاری که می‌کنند این است که هر کاری را که ترامپ باید انجام دهد، به باد انتقاد می‌گیرند. آنها مجوز دارند، اما اجازه این کار را ندارند.