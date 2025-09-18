به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برنامه شبانه «جیمی کیمل لایو!» که هر شب ساعت ۱۱:۳۵ شب به وقت شرق آمریکا از شبکه ای‌بی‌سی پخش می‌شد و میزبان چهره‌های مشهور از ورزشکاران، هنرمندان موسیقی، کمدین‌ها تا چهره های بشردوست بود و همراه بخش‌های کمدی و یک گروه زنده موسیقی اجرا می‌شد، «به طور نامحدود» از برنامه این شبکه حذف خواهد شد.

ای‌بی‌سی دیزنی این خبر را پس از آن اعلام کرد که نکس استار میدیا یکی از بزرگترین مالکان ایستگاه‌های تلویزیونی آمریکا، پس از سخنان کیمل درباره قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار، تصمیم به توقف این برنامه گرفت.

نکس‌استار دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد به شدت به اظهارات اخیر کیمل درباره قتل چارلی کرک اعتراض دارد و این برنامه را با برنامه‌های دیگری در بازارهای وابسته به ای‌بی‌سی جایگزین خواهد کرد.

دوشنبه شب کیمل در مونولوگ خود گفت که «دارودسته MAGA» سعی دارد از قتل کرک امتیاز سیاسی بگیرد.

کرک که یک فعال مشهور محافظه‌کار و حامی ترامپ بود هفته پیش در مناظره‌ای در دانشگاه یوتا با شلیک گلوله کشته شد. سه روز بعد، مقامات اعلام کردند که مظنون به تیراندازی را دستگیر کرده‌اند.

کیمل گفت: «ما در طول آخر هفته با دار و دسته MAGA که سعی داشتند این بچه‌ای که چارلی کرک را کشته، به چیزی غیر از خودشان نسبت دهند، به پایین‌ترین سطح خودمان رسیدیم.» او همچنین پاسخ رئیس جمهور ترامپ به سوال مطبوعات در مورد چگونگی سوگواری برای مرگ کرک را پس از آنکه ترامپ به بحث ساخت سالن رقص جدید کاخ سفید روی آورد، به سخره گرفت.

این حرکت دیزنی احتمالاً اختلافات حزبی آمریکایی بر سر ترور کرک را داغ تر می‌کند. کرک از نظر بسیاری یک قهرمان محسوب می‌شود و چندین چهره سرشناس محافظه‌کار خواستار سکوت هر منتقدی درباره او شده‌اند و حتی با استدلال‌های منتقدانه ظریف هم اعتراض کرده‌اند. این در حالی است که پس از ترور کرک برخی از لیبرال‌ها به دیدگاه‌های افراطی او اشاره کرده‌اند.

برندن کار، رئیس FCC که اوایل امروز (پنجشنبه) تهدید کرده بود علیه ABC اقدام خواهد کرد، پس از افشای تصمیم دیزنی، با انتشار بیانیه‌ای «از نکس‌استار به خاطر انجام کار درست» تشکر کرد و افزود: پخش‌کنندگان محلی وظیفه دارند به منافع عمومی خدمت کنند. اگرچه این ممکن است یک تصمیم بی‌سابقه باشد، اما برای پخش‌کنندگان مهم است که برنامه‌های دیزنی را که تشخیص می‌دهند از جامعه دور هستند، کنار بزنند.

نکس‌استار در تلاش است تا یکی دیگر از مالکان بزرگ ایستگاه‌های تلویزیونی، یعنی شرکت تگنا، را با قیمت ۶.۲ میلیارد دلار بخرد. این معامله نیاز به تأیید کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) دارد. سخنگوی این شرکت از اظهار نظر درباره اینکه آیا این اخراج ربطی به معامله در حال انجام داشته یا خیر، خودداری کرد.

نکس‌استار مالک یا گرداننده ۳۲ ایستگاه مختلف ABC است و در بازارهایی از جمله نیواورلئان، سالت لیک سیتی و نشویل قوی است. بدون توزیع درست، رتبه‌بندی برنامه «کیمل» کاهش می‌یابد و ABC برای توجیه قیمت‌های فعلی برنامه برای تبلیغ‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد. ABC سال ۲۰۲۴ تقریباً ۷۶.۶ میلیون دلار از طریق تبلیغات «جیمی کیمل لایو» درآمد کسب کرد.

طرفداران آزادی بیان، برکناری کیمل را نگران‌کننده دانستند. کریستوفر اندرز، مدیر بخش دموکراسی و فناوری اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «جیمی کیمل جدیدترین هدف طرح غیرقانونی دولت ترامپ برای ساکت کردن منتقدان و کنترل آنچه مردم آمریکا تماشا می‌کنند و می‌خوانند، است. ABC و بزرگترین مالک ایستگاه‌های وابسته به آن، با ترس از تهدیدها، با تعلیق نامحدود کیمل و لغو برنامه، دقیقاً همان چیزی را که رئیس FCC ترامپ می‌خواست، به او دادند. این فراتر از مک‌کارتیسم است.»

تصمیم دیزنی برای کنار گذاشتن کیمل از برنامه شبانه‌اش نشان می‌دهد شرکت‌های رسانه‌ای سنتی در دورانی که کاخ سفید و کمیسیون ارتباطات فدرال با اظهارنظرها و واکنش‌های قانونی به گزارش‌های فردی حمله می‌کنند، چقدر وحشت‌زده شده‌اند. همه اینها پس از آن است که ترامپ در ماه‌های اخیر از هر دو شبکه خبری ABC و CBS به دلیل نوع ویرایش مصاحبه با کامالا هریس در برنامه «۶۰ دقیقه» شکایت کرد. در هر ۲ مورد، شرکت‌ها موافقت کردند با وجود بی‌اساس دانستن این پرونده‌ها توسط کارشناسان، غرامت چند میلیون دلاری بپردازند.

در دهه‌های پیش مجریان برنامه‌های آخر شب تفسیرهای خود را عموماً سنجیده‌تر منعکس می‌کردند، اما در سال‌های اخیر که صحبت‌های داغ و طنز سیاسی موجب جهت‌دهی و رتبه بندی در رسانه‌های اجتماعی شده، این روند تغییر کرده است. به تازگی «برنامه آخر شب» استیون کولبر در CBS که پربیننده‌ترین برنامه‌های آخر شب تلویزیون بود و اظهار نظر درباره آخرین عناوین خبری به ویژه ترامپ را دنبال می کرد، هم با همین مشکل مواجه شد و پارامونت اعلام کرد این برنامه در ماه مه لغو می‌شود. در حالی که این شرکت به رکود تبلیغاتی اشاره کرد، این احتمال وجود دارد که دیوید الیسون، رئیس جدید پارامونت، قصد دارد پایگاه محافظه‌کارتری را پوشش دهد.

در همین حال ترامپ از لغو برنامه کیمل ابراز خوشحالی کرد و نوشت: «خبر خوب برای آمریکا: برنامه جیمی کیمل که با مشکل بیننده برخورد کرده بود لغو شد. به ای‌بی‌سی تبریک می‌گویم که بالأخره شهامت این کار را نشان داد. کیمل هیچ استعدادی ندارد، و آمار تماشاگرانش حتی از برنامه کولبر هم بدتر بود، اگر چنین چیزی ممکن باشد. این باعث می‌شود که جیمی [فالن] و ست [مایرز]، دو بازنده دیگر، در شبکه اخبار جعلی ان‌بی‌سی باقی بمانند. آمار بینندگان آن‌ها هم وحشتناک است. ان‌بی‌سی وارد عمل شو!» وی پس از حذف برنامه استیون کولبر گفته بود: منتظر حذف بقیه هستم!