به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، به نظر میرسد جیمی کیمل قصد دارد به دلیل ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا را ترک کند. شاید تعهد کاریاش به «جیمی کیمل لایو» شبکه ABC یک مانع این امر باشد اما وی با گرفتن شهروندی ایتالیا برای خود یک امکان فرار در صورت نیاز، تدارک دیده است.
چهرههایی چون رزی اودانل و الن دیجنرس پاییز گذشته و پس از شکست کامالا هریس از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، از آمریکا فرار کردند. کیمل در مصاحبهای گفته با گرفتن شهروندی ایتالیا دری برای او باز شده تا بتواند همین مسیر را برود.
سیلورمن که با کیمل مصاحبه میکرد، در مورد واکنشها به ترامپ گفت: خیلی از آنهایی که میشناسم در فکر این هستند که از کجا میتوانند شهروندی بگیرند؟ من شهروندی ایتالیا را گرفتم. آنچه دارد در دوره ترامپ رخ میدهد به همان بدی است که فکر میکردی قرار است باشد. خیلی بدتر هم هست؛ باورنکردنی است. احساس میکنم احتمالاً حتی بدتر از آن چیزی است که خود او دوست دارد باشد.
کیمل همواره در مونولوگهای خود در برنامه آخر شب از ترامپ انتقاد میکند و همه اینها موجب شده که ترامپ بگوید برنامه «جیمی کیمل لایو» پس از اخراج استیون کولبرت و «شوی آخر شب» او از شبکه سیبیاس، برنامه بعدی است که لغو میشود. کیمل هم در پاسخ ترامپ گفت: «شنیدهام نفر بعدی تو هستی. یا شاید این فقط یک راز شگفتانگیز دیگر باشد». منظور وی از «راز شگفتانگیز» اشاره به گزارش وال استریت ژورنال دارد که ماه پیش منتشر شد و از ارتباط ترامپ با جفری اپستین خبر می داد.
کیمل همچنین گفته اگر رای دهندگان به ترامپ نظر خود را تغییر دهند و به مخالفان بپیوندند، هیچ کینهای از آنها ندارد.
اودانل دیگر چهرهای است که منتقد همیشگی ترامپ است و پس از پیروزی ترامپ به ایرلند نقل مکان کرد. به تازگی وی در پاسخ به اینکه آیا قصد بازگشت به آمریکا را دارد، گفت امیدوار است پیش از اتمام کار این دولت، به خاطر جنایاتشان پاسخگو شوند و تا این اتفاق رخ ندهد او اصراری به بازگشت به آمریکا نخواهد داشت.
نظر شما