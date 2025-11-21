  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

بازیهای کشورهای اسلامی -ریاض

امیرعلی آذرپیرا فینالیست شد/خیز برای مدال خوش رنگ طلا

امیرعلی آذرپیرا ملی‌پوش کشتی آزاد در وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست حریف به فینال راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

پیش از این یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به فینال راه پیدا کردند.

کد خبر 6663312
سیده فرزانه شریفی

