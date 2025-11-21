به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این ایام، یادآور مظلومیت نخستین مدافع ولایت و فرصتی برای تأمل در معارف والای فاطمی است، امیدواریم همه ما مشمول عنایات و توجهات حضرت زهرا (س) در دنیا و آخرت قرار گیریم.
وی با اشاره به سخنان نورانی حضرت زهرا (س) افزود: در میان فرمایشات آن بانوی بزرگ سه شاخص مهم بهعنوان محبوبترین امور در دنیا نزد حضرت معرفی شده که هر یک مسیر نور و معرفت را برای انسان روشن میکند.
امام جمعه گناوه ادامه داد: نخستین محبوب حضرت زهرا (س)، تلاوت قرآن است و آن حضرت فرمودند: از دنیای شما سه چیز را دوست دارم و نخستین آن تلاوت کتاب خداست.
وی ادامه داد: اگر به وصیتنامه حضرت زهرا (س) توجه کنیم، ایشان در آخرین لحظات عمر شریفشان به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: کنارم بنشین و برایم قرآن تلاوت کن؛ چرا که قرآن در سختترین ساعات، همدم و آرامش جان انسان است.
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایت امام سجاد (ع) گفت: امام فرمود: اگر فتنهها، گرفتاریها و بلاها به سمت شما آمد، به قرآن پناه ببرید.
وی افزود: دومین محبوب حضرت زهرا (س)، نگاه به چهره رسول خدا (ص) است، نگاه محبتآمیز به پدر و مادر عبادت است و لذا فرمود نگاه به چهره پیامبر اکرم (ص) محبوب من است.
امام جمعه گناوه سومین محبوب حضرت زهرا (س) را انفاق در راه خدا عنوان و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) نمونه کامل انفاق بودند و هرگز نیازمند از در خانهاش ناامید بازنمیگشت، حضرت فاطمه (س) حتی لباس عروسی خود را به فقیر بخشید، این روح بزرگ فاطمی باید الگوی جامعه باشد.
هفته بسیج؛ بازخوانی تفکری که در بحرانها معجزه میکند
رکنی حسینی با گرامیداشت آغاز هفته بسیج و تقارن آن با ایام فاطمیه با اشاره این سخن امام خمینی (ره) که «لشکر مخلص خداست» گفت: بسیج از دیدگاه امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب یک تفکر، فرهنگ و مکتب است.
وی گفت: افتخار امام این بود که فرمود من یک بسیجی ام و فرمود «بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک انسانی و لشکر مخلص خدا، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن اذان رشادت و شهادت سرودهاند.»
وی با بیان وظیفه و مأموریت امروز بسیج گفت: بسیج قطب نمای امید در طوفانها است و هفته بسیج صرفاً یادبود یک نهاد نیست بلکه بازخوانی یک تفکر است که در بحرانها میتواند معجزه کند.
دو توصیه راهبردی رهبر انقلاب به بسیجیان
وی با اشاره به دو نکته کلیدی از توصیههای رهبر معظم انقلاب گفت: در میان توصیههای راهبردی رهبر فرزانه انقلاب دو نکته کلیدی مانند چراغ راهنما میدرخشد که نه تنها برای بسیجیان بلکه برای تمام ملت در شرایط امروز حیاتی است.
وی با بیان اینکه نکته اول این فرمایشات جنگ بر سر هویت و امید است، گفت: وقتی مقام معظم رهبری میفرمایید بسیجی بمانید، سست نشوید و اندوهگین نباشید در حقیقت پادزهر اصلی جنگ روانی دشمن را تجویز میکند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه تمام تلاش دشمن در جامعه تزریق ناامیدی است، افزود: بسیجی در عصر حاضر یعنی تولید منبع امید در یک جامعه و در اوج سختیها نه تنها خود ناامید نمیشود بلکه میتواند امید را در جامعه احیا کند و این بزرگترین عملیات بسیج در جنگ نرم است.
وی با بیان اینکه نکته دوم فرمایشات رهبر انقلاب آمادگی هوشمندانه است، گفت: توصیه مقام معظم رهبری به حفظ آمادگی عملی و شناخت دشمن است، بسیج فقط شور و احساس نیست، بسیج هم شور و هم مهارت است.
وی با بیان اینکه در برهه کنونی تمام دشمنان با هم اجماع کردند و مدام و هر لحظه علیه ملت ایران توطئه، دسیسه، تهدید و تحریم میکنند. ادامه داد: امروز آنچه میتواند برای ما گره گشایی مشکلات مردم در هر میدانی باشد حضور بسیجیان است.
تأکید بر استمرار مأموریتهای بسیج
امام جمعه گناوه با اشاره به مأموریتهای هفتگانه بسیج گفت: یکی از وظایف و مأموریتهای مهم بسیج ارتباط با مساجد است؛ چرا که بسیج متولد مسجد برای خدمت به مردم است.
قطعنامه شورای حکام؛ ادامه خباثت اروپا و آمریکا
رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس اشاره کرد و گفت: قطعنامه ضد ایرانی که با طراحی آلمان، فرانسه و انگلیس تصویب شد، ادامه همان دشمنی و خباثتی است که سالها علیه ملت ایران دنبال میشود.
وی ادامه داد: اولین ناقض برجام خود آمریکا بود، همانها که از توافق خارج شدند، امروز ایران را به عدول از تعهدات متهم میکنند. این رفتار چیزی جز استاندارد دوگانه و خصومت آشکار نیست.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: ملت ایران اهل مذاکره و توافق است اما هرگز از حق مسلم خود کوتاه نخواهد آمد و تسلیم نخواهد شد، تسلیم در قاموس ملت ایران به تاسی از مکتب عاشورا و اهل بیت (ع) معنا و مفهومی ندارد و با وحدت و اتحاد مقدس بار دیگر تیر دشمنان به سنگ خواهد خورد.
انتخابات پارلمانی عراق؛ پیروزی اراده مردم و شکست نقشه آمریکا
وی با اشاره به انتخابات ۲۰۲۵ عراق گفت: با وجود تحریم انتخابات از سوی جریان صدر و دشمنان همسو، بیش از پنجاه درصد مردم عراق در انتخابات شرکت کردند و حضور مردم ده درصد افزایش داشت.
رکنی حسینی افزود: جریانهای شیعی ۱۸۷ کرسی، اهلسنت ۷۷ کرسی و کردها ۵۶ کرسی در این انتخابات کسب کردند، این انتخابات نه تنها یک پیروزی انتخاباتی بلکه یک پیروزی اراده سیاسی ملت عراق در برابر پروژههای نفوذ، تفرقه و مهندسی آمریکاییها در منطقه است.
وی تأکید کرد: همانگونه که طرح آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در لبنان، عراق و یمن به نتیجه نرسید، این طرح نیز محکوم به شکست است و پیروزی از آن پیروان اهل بیت (ع) خواهد بود.
