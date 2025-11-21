حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج به بسیجیان سراسر کشور، اظهار داشت: بسیج شجره طیبه و نهال پربرکت انقلاب اسلامی است که در سختترین میدانها بالید و به بار نشست.
وی با اشاره به نقشآفرینی این نهاد مردمی در دوران دفاع مقدس، افزود: بسیجیان با دستان خالی اما روحیهای سرشار از ایمان، پیام «هیهات منالذله» را معنا کردند و نگذاشتند حتی یک وجب از خاک میهن جدا شود. به گفته حسینیکیا، ایستادگی بسیج در جنگ ۱۲ روزه نیز خواب را از چشمان دشمنان ایران اسلامی ربود.
نماینده سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احساس امنیت و آرامش امروز مردم، مرهون حضور آگاهانه و فداکارانه بسیج در صحنه است؛ چه در میدان نبرد، چه در بحرانها و حوادث طبیعی. او تفکر بسیجی را برگرفته از اندیشه ناب اهلبیت (ع) دانست که همواره راهنمای خدمت مخلصانه به مردم بوده است.
حجتالاسلام حسینیکیا با بیان اینکه «درد امروز جهان، فقدان اندیشه الهی در عمل و فکر است»، نسخه شفابخش بشریت را عمل به سیره اهلبیت (ع) و سبک کار جهادی و بسیجی دانست و افزود: امروز این تفکر که در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی متبلور شد، لرزه بر اندام مستکبران و بهویژه رژیم صهیونیستی انداخته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واژه «بسیجی» مدال افتخار مردم ولایتمدار ایران است و ما با افتخار، پوتینهای این مجاهدان مخلص را میبوسیم و خاک پایشان را توتیای چشم میکنیم.
