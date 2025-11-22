به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح شنبه در دیدار فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) و جمعی از بسیجیان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان به مناسبت هفته بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه گفت: این مناسبت فرصتی تا «فرهنگ جهاد، مقاومت، ایثار و اخلاص» که برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) و آموزههای اهلبیت (ع) است، بیش از پیش در جامعه تبیین شود.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تصور میکردند اسلام به پایان میرسد، گفت: خداوند با عطای کوثر وجود حضرت زهرا (س)، تمام نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد و نسل فاطمی تا امروز حافظ اسلام، امامت و حقیقت قرآن بوده است.
وی گفت: حضرت زهرا (س) استمرار بخش نبوت و امامت است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی نیز از برکات همان نسل کوثر است توسط امام راحل (ره) بنیانگذاری شد و امروز دشمن خیال میکند با رفتن یک شخصیت، انقلاب پایان مییابد، در حالی که این انقلاب بر مبنای تفکر فاطمی و فرهنگ مقاومت بنا شده است.
حجت الاسام رکنیحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده، این آیه را تبیینکننده جامعه مؤمن و فرهنگ بسیجی دانست و اظهار کرد: خداوند وعده داده که اگر گروهی از ارزشهای اسلامی فاصله بگیرند، قومی دیگر را میآورد که از ارزشها و باورها حمایت میکنند و در بیان ویژگیهای انها میفرماید: آنها خدا را دوست دارند و خدا نیز آنان را دوست دارد؛ در برابر مؤمنان متواضع و خاضع و در برابر دشمنان و معاندان مقتدر و با صلابت هستند، در راه خدا جهاد میکنند و از ملامت ملامتکنندگان نمیترسد، این خصوصیات همان ویژگیهای بسیج است.
وی افزود: بسیجی کسی است که در بحرانها پیشقدم است و هیچگاه دچار خستگی و سستی نمیشود، به همین دلیل فرهنگ بسیجی توانسته دوران جنگ تحمیلی، فتنهها، تحریمها و تمام فشارهای دشمن را با سربلندی پشت سر بگذارد و امروز نیز با صلابت و اقتدار ایستاده است.
وی گفت: این آیه محور تفکر بسیجی است که رهبری فرمودند «بسیج یک تفکر و فرهنگ است».
امام جمعه گناوه با اشاره به تداوم دشمنیها و موج جدید فشارهای سیاسی و قطعنامههای غرب علیه ایران اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که تفکر بسیجی در این کشور زنده باشد، همه توطئهها شکست خواهد خورده و نقش بر آب خواهد شد.
حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: ممکن است ضعفها و کاستیهایی وجود داشته باشد، اما نباید اهداف، ارزشها و باورهای انقلاب را فراموش کرد.
وی در ادامه با بیان بخشهایی از حوادث تاریخی دوران امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س)، این ایام را فرصتی برای بازخوانی مظلومیت اهلبیت (ع) و الگوگیری از صبر، جهاد و اخلاص آنان دانست و گفت: شهدا نیز در مسیر دفاع از همین مکتب قدم برداشتند.
حجتالاسلام رکنی حسینی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس، پیشانیبندهای «یا زهرا» بر پیشانی رزمندگان اسلام نقش بسته بود و رمز بسیاری از عملیاتها نیز با نام حضرت زهرا (س) آغاز میشد و و عشق آنان به حضرت زهرا (س) الهامبخش همه نسلهای مقاوم است.
سخنان فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه و مداحی از دیگر بخشهای این نشست بود.
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