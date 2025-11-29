به گزارش خبرنگار مهر، پیشنشست علمی کنگره ملی بزرگداشت آیتالله العظمی میلانی صبح شنبه با حضور جمعی از علما، اساتید حوزه و دانشگاه، به همراه مهمانانی از مشهد مقدس برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در همایش تبیین شخصیت حضرت آیتالله العظمی سیدمحمدهادی میلانی، جایگاه معنوی و نقش برجسته این مرجع عالیقدر در احیای حوزه علمیه مشهد را ستود و بر ضرورت الگوگیری از علم، تقوا و لطافت روحی ایشان برای ارتقای سطح حوزههای علمیه تاکید کرد.
امام جمعه تبریز با اشاره به ویژگیهای بارز آیتالله میلانی، ایشان را عالمی جامع، مهربان و دارای لطافت روحی بینظیر معرفی کرد و گفت: روح نورانی این بزرگوار به مراتب بالای عرفان و تقوا دست یافته بود و تأثیرات معنوی او محیط پیرامونش را نیز روشن میکرد.
مطهری اصل همچنین با نقل حکایتی از آیتالله العظمی حائری درباره سفر آیتالله میلانی به مشهد و تجربه امداد معنوی امام رضا علیهالسلام، ارتباط ویژه این مرجع با بارگاه رضوی را نمونهای دیگر از جایگاه معنوی ایشان دانست و افزود: این بزرگان نه تنها ستونهای حوزههای علمیهاند، بلکه الگوهای ماندگار برای امت اسلامی محسوب میشوند؛ همانگونه که در روایتی آمده، علما در امت اسلامی برتر از انبیای بنیاسرائیلاند.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه شیعه وارث چنین شخصیتهای برجستهای هستند، بیان کرد: اگر مسیر علم و تقوا را با اخلاص ادامه دهیم، میتوانیم به قلههایی از انسانیت دست یابیم که اساتید بزرگ حوزه بر آن قرار داشتند.
