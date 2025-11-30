به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان‌شرقی صبح یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل برگزار شد و نماینده ولی‌فقیه در استان با قدردانی از عملکرد این مجموعه، بر تقویت پشتوانه علمی و معارفی برنامه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تعبیر راهبردی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «صدا و سیما بزرگ‌ترین و دشوارترین دانشگاه کشور است»، گفت: رسانه ملی با گستره وسیعی از مخاطبان مواجه است و طبیعی است که جلب رضایت کامل همه اقشار امکان‌پذیر نیست؛ با این حال باید اولویت‌های واقعی جامعه را شناسایی و بر مبنای آن تولید محتوا کند.

مطهری‌اصل با بیان اینکه در بخش‌های سرگرمی، تبلیغات و برنامه‌های امیدآفرین موفقیت‌هایی حاصل شده، افزود: در حوزه‌های علمی سطح بالا و مباحث معارفی هنوز فاصله قابل‌توجهی با نقطه مطلوب وجود دارد. وی کمبود ارتباط مستمر بین دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزه‌های علمیه با رسانه را یکی از عوامل این ضعف دانست و خواستار استفاده نظام‌مند از نخبگان دینی و علمی شد.

امام جمعه تبریز همچنین از توسعه کمّی شبکه‌ها بدون پشتوانه محتوایی انتقاد کرد و گفت: تعدد شبکه‌ها در سطح ملی گاهی به تکرار برنامه‌ها و نبود محتوای متمایز منجر می‌شود؛ در حالی‌که ایجاد شبکه‌های جدید باید بر اساس نیازسنجی دقیق و با تکیه بر محتوای هدفمند صورت گیرد.

وی با اشاره به تجربیات خود در تعامل با مدیران رسانه‌ای استان اظهار داشت: تولید برنامه‌های فاخر دینی و معارفی نیازمند طراحی مبنایی، انتخاب کارشناسان مناسب و برنامه‌ریزی بلندمدت است و دعوت‌های مقطعی نمی‌تواند محتوای اثرگذار ایجاد کند. به گفته وی، استحکام روایی، مستند بودن محتوا و کیفیت بیان کارشناسان باید محور اصلی تولیدات باشد.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به انتظارات مخاطبان از آثار نمایشی، تصریح کرد: با توجه به دسترسی گسترده مردم به تولیدات داخلی و خارجی، لازم است صداوسیما کیفیت آثار نمایشی را ارتقا داده و به جای پرداختن به موضوعات سطحی، مسائل واقعی خانواده‌ها و چالش‌های عمومی جامعه را مورد توجه قرار دهد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل پیشین صداوسیمای استان ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید با تقویت مبانی علمی، دقت در انتخاب محتوا و توجه به تولیدات فاخر، جایگاه رسانه ملی در استان را ارتقا دهد. امام‌جمعه تبریز تأکید کرد: مردم انتظار دارند صداوسیما به جای افزایش کمیت، بر عمق، کیفیت و اثرگذاری برنامه‌ها تمرکز کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان خواستار همکاری گسترده‌تر دستگاه‌های فرهنگی با صداوسیمای آذربایجان‌شرقی شد تا این مجموعه بتواند نقش فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خود را در تراز انقلاب اسلامی ایفا کند.