به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با بیان اینکه ایام پیش‌رو مقارن با فاطمیه دوم است، اظهار داشت: بسیاری از بزرگان همچون امام راحل (ره) فاطمیه دوم را مطابق‌تر با روایات و زمان شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) می‌دانستند و حقیقت این است که زبان ما قاصر از بیان عظمت آن بانوست.



وی با اشاره به حدیث مشهور پیامبر اکرم (ص) که «اِنَّ اللهَ یَغضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ وَ یَرضی لِرِضاها»، افزود: این حدیث معیار مهمی در سبک زندگی مؤمنانه است. هر کس می‌خواهد خداوند از او راضی باشد، باید رضایت حضرت زهرا (س) را جلب کند و آنان که موجبات ناراحتی آن حضرت را فراهم کنند، مورد غضب الهی واقع می‌شوند.

هشدار نسبت به سهل‌انگاری در مسئله حجاب

امام جمعه کرمانشاه با گلایه از برخی بی‌توجهی‌ها نسبت به حجاب، تأکید کرد:

به کسانی که در مسئله حجاب سهل‌انگاری می‌کنند و زیست عفیفانه اجتماعی را رعایت نمی‌کنند توصیه می‌کنم این حدیث نورانی پیامبر (ص) را زیاد بخوانند. جامعه ما جامعه فاطمی، علوی، حسنی، حسینی و زینبی است؛ نباید نسبت به عفاف و حجاب بی‌تفاوت بود.



وی اضافه کرد: کسانی که در رسانه‌ها علیه حجاب و عفت عمومی می‌نویسند و جامعه را به سمت بی‌عفتی دعوت می‌کنند، خود را در معرض غضب حضرت زهرا (س) قرار می‌دهند. عادی‌سازی ناهنجاری‌ها، فساد و رفتارهایی که بنیان اخلاقی جامعه را مخدوش می‌کند قطعاً مورد رضایت آن حضرت نیست.



روایت امام صادق (ع) درباره ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر (ص)



حجت الاسلام غفوری در بخشی دیگر از خطبه‌ها با نقل حدیث صحیح‌السند از کتاب کافی گفت: امام صادق (ع) فرمودند حضرت فاطمه زهرا (س) پس از رحلت پیامبر (ص) تنها ۷۵ روز در میان مردم بودند و در این مدت مکرر جبرئیل امین بر ایشان نازل می‌شد، به حضرت تسلیت می‌گفت، ایشان را آرام می‌کرد و از جایگاه معنوی پیامبر (ص) در عالم بالا و همچنین حوادث آینده درباره ذریه و امامان (ع) خبر می‌داد.



وی افزود: این فضیلت نشان می‌دهد که چه جایگاه عظیمی برای حضرت زهرا (س) قرار داده شده است؛ در حالی که جبرئیل جز بر پیامبران اولوالعزم و به ندرت بر غیر آنان نازل نمی‌شد، اما در این ۷۵ روز مکرر بر محضر حضرت زهرا (س) وارد می‌شد.

تأکید بر برگزاری مجالس فاطمیه

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه گفت: این روزها باید مجالس عزای حضرت زهرا (س) با شکوه در مساجد، حسینیه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی منازل برپا شود. مجالس خانگی روضه نورانیت خانه را افزایش می‌دهد. خطبه‌های آتشین حضرت زهرا (س)، آیات نازل‌شده در شأن آن بانوی بزرگوار و روایات متعدد مربوط به ایشان باید برای مردم به تفصیل بیان شود.

اشاره به مصائب هجوم به خانه حضرت زهرا (س)

وی ادامه داد: مصائب واردشده بر حضرت زهرا (س) در هجوم به خانه اهل‌بیت (ع) از چنان تلخی و عمقی برخوردار است که بیان آن بر دل‌ها سنگینی می‌کند؛ خانه‌ای که پیامبر (ص) هر روز در آن را می‌زدند و آیه تطهیر درباره آن نازل شده بود، اما کسانی آن را به آتش کشیدند.

پیام تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

حجت الاسلام غفوری ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، ملت ایران و مردم ولایت‌مدار استان کرمانشاه، گفت: مهم‌ترین توصیه این روزها این است که یکدیگر را به پیروی از سیره حضرت زهرا (س) سفارش کنیم؛ سیره‌ای که بالاترین درجه تقواست.

تبیین اهمیت هفته بسیج

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به قرار گرفتن در هفته بسیج، گفت: عنوان بسیجی یک وجه شاخصه ایمانی است. بسیجی یعنی مخلص‌ترین فرد دوران، کسی که برای خدا کار می‌کند، ایثار می‌کند، جان‌فشانی می‌کند و مهم‌ترین سرمایه یعنی جان خود را در راه خدا فدا می‌کند.



وی افزود: امام راحل (ره) به عنوان فقیهی عارف و مجاهد که انقلاب اسلامی را بنیان نهاد، فرمودند: من از خدا می‌خواهم با بسیجیان محشور شوم؛ و این نشان می‌دهد که بسیج چه جایگاه عظیمی دارد.

تفکر بسیجی عامل شکست دشمن در همه عرصه‌ها

حجت الاسلام غفوری با اشاره به کارنامه انقلاب اسلامی گفت: اگر دشمن در جنگ تحمیلی شکست خورد، اگر در عرصه فرهنگی، سیاسی، فکری و رسانه‌ای شکست خورد، اگر امروز موشک‌های ایران دشمن را زمین‌گیر و پشیمان می‌کند، همه این‌ها ثمره تفکر بسیجی است. شهیدانی مانند طهرانی‌مقدم و دانشمندان جوان مؤمن با اخلاص شبانه‌روز کار کردند و کشور را به قله‌های علمی رساندند.

راه‌حل مشکلات اقتصادی نیز تفکر بسیجی است

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: در اقتصاد نیز زمانی موفق خواهیم بود که عرصه را به مردم و تفکر بسیجی بسپاریم و آن را از سلطه مافیاها و انحصارات خارج کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: هر جا کار را به مردم سپردیم موفق شدیم و هر جا مشکل داریم، همان‌جاهایی است که مردم وارد نشده‌اند.

تفکر بسیجی در منطقه و جبهه مقاومت

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: در انتخابات عراق دیدیم که تفکر بسیجی و مردم مؤمن و ولایتمدار آن کشور چگونه نقشه‌های آمریکا را نقش بر آب کرد. امروز در کل جبهه مقاومت نیز همین روحیه بسیجی است که دشمن را زمین‌گیر کرده است و پیش خواهد برد.