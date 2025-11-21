به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع با اشاره به شعار صلح از طریق قدرت که ترامپ سر میدهد، ابراز کرد: این شعار اعلام صریح جایگزینی قواعد بین المللی با زور است.
وی با بیان اینکه حرف ترامپ این است که از این پس هر کس زور دارد هر غلطی میتواند انجام دهد و این یعنی کشورها باید تسلیم شوند یا با جنگ روبرو خواهند شد افزود: این موضوع همین حالا هم در بسیاری کشورهای عربی دیده میشود.
امام جمعه میامی با بیان اینکه صلح از طریق قدرت یعنی خار و ذلیل غرب و استکبار شدن و اگر کسی آنرا نپذیرد با او به سر جنگ خواهند آمد، افزود: این سیاست غربیها است و قرنها است که این سیاست در پیش گرفته میشود.
امام جمعه میامی با بیان اینکه باید از تاریخ عبرت گرفت، گفت: امروز شاهد هستیم که بسیاری مسائل علنی شده و یکی از آنها این است که در روزگار امروز، استقلال بدون قدرت محقق نخواهد شد و این مباحثی است که جوانان ما باید آن را بدانند.
عزیزی با بیان اینکه برخی افراد در کشور گاهی شاهد هستیم که میگویند موشک برای چیست و باید مردم را دریافت، در صورتی که باید دانست، استقلال و آزادی، بدون قدرت نمیشود، تاکید کرد: در ادواری از تاریخ هم اگر شاهد هستیم که ایران مستقل بوده به خاطر قدرت است.
وی با بیان اینکه در دوران قاجار و پهلوی شاهد بودیم که این اتفاق رخ نداد و حتی پهلوی خودش را به انگلیسیها و آمریکاییها فروخت، گفت: در دوران پهلوی ایرانیها حتی حق نداشتند به یک سگ آمریکایی تو بگویند چون قدرت داخلی ضعیف بود.
امام جمعه میامی با بیان اینکه ۱۲ روز با همین موشکها جنگیدیم و جان مردم را حفظ کردیم، گفت: این موضوع که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید دارند که ایران باید قوی شود، برای همین موضوع است.
عزیزی افزود: برخی افراد خود فروخته داخلی اعلام میدارند که موشک میخواهیم چه کنیم و باید مردم را دریابیم اما اینها همان کسانی هستند که با کوچکترین صدا، به دنبال جایی برای پنهان شدن هستند لذا بر خلاف این حرفها جمهوری اسلامی ایران باید قوی شود و در این راستا باید از نیروهای مسلح مان قدردانی کنیم.
نظر شما