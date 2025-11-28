به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به مراقبت دائمی از تقوای الهی، خانواده را نخستین خاستگاه تربیت اسلامی دانست و گفت: فضای اخلاقی خانه، رفتار پدر و مادر و رعایت حرمتها بنیان اصلی شکلگیری شخصیت فرزندان است. وی افزود: همانگونه که محیط سالم موجب پرورش نسل متعادل و مؤمن میشود، سستی در اخلاق و بیاعتنایی به حقوق متقابل والدین آثار مخرب خود را مستقیماً در رفتار فرزندان نشان میدهد.
امامجمعه کرمانشاه با اشاره به احادیث متعدد، جایگاه مهم مسئولیتپذیری بانوان در اداره فضای خانه را یادآور شد و تأکید کرد: در روایات پیامبر اکرم (ص) آمده است که حسن همسرداری و مدیریت خردمندانه امور منزل از سوی زنان چنان ارزشی دارد که در فضیلت و پاداش همسنگ عبادات بزرگ و حتی جهاد فیسبیلالله شمرده شده است. به گفته وی، این سخنان پیامبر اهمیت نقش بانوان در آرامش خانواده و سلامت جامعه را بهروشنی نشان میدهد.
نقش فرهنگ بسیجی، اقتدار نیروها و پیروی از رهنمودهای رهبری
حجتالاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج، تفکر بسیجی را جلوه عملی از تقوای الهی توصیف کرد و افزود: بزرگان و شهیدانی همچون صیادشیرازی، بابایی، فخریزاده و حاج قاسم سلیمانی نمونههای روشن ایمان، ایثار و روحیه خدمت بی چشمداشت هستند که در همه اقشار قابل الگوگیریاند. وی همچنین یاد شهید مدرس و میرزا کوچکخان را نماد مبارزه با استبداد و استعمار در تاریخ ایران دانست.
نماینده ولیفقیه با تبریک روز نیروی دریایی، از ابتکارات و پیشرفتهای فناورانه این نیرو و حضور مقتدرانه آن در آبهای منطقهای و بینالمللی تقدیر کرد و گفت: عملکرد هوشمندانه نیروهای امنیتی و جمعآوری اسناد پیچیده از شبکههای دشمن نیز نشانه توان بالای دفاعی و اطلاعاتی کشور است.
وی با اشاره به روز وفات حضرت امالبنین (س) و نامگذاری این روز به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا، نقش این بانوان صبور را بیبدیل خواند و اظهار کرد: استقامت و معرفت خانوادههای شهدا، ستونهای اصلی سربلندی انقلاب اسلامی است و مردم و مسئولان موظف به تکریم این جایگاه هستند.
حجتالاسلام غفوری همچنین با اشاره به روز جهانی معلولان، بر لزوم فراهمسازی امکانات مناسب شهری، توجه به اشتغال و بهرهگیری از توانمندیهای چشمگیر افراد دارای معلولیت تأکید کرد و از درخشش ورزشکاران پارالمپیکی کرمانشاه قدردانی نمود.
وی در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: حفظ انسجام ملی، حمایت از دولت، پرهیز از اسراف، انجام وظایف با روحیه بسیجی، مقابله با جنگ فرهنگی دشمن و تقویت ارتباط با خداوند، محورهایی است که معظمله برای عبور از شرایط کنونی کشور ترسیم کردند.
وی افزود: تجربه اخیر نشان داد هر تجاوز دشمن پاسخی سخت دریافت خواهد کرد و همبستگی ملت ایران بزرگترین مانع در برابر توطئههاست.
امامجمعه کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دشمن با برنامهریزی به دنبال رواج فساد و تضعیف اخلاق در جامعه است و هوشیاری عمومی برای مقابله با این جریان ضروری است. وی افزود: توکل، دعا و طلب یاری از خداوند مسیر موفقیت کشور و پیروزی جبهه مقاومت را هموار میکند و با عمل به رهنمودهای رهبری، آیندهای روشن برای ملت ایران رقم خواهد خورد.
نظر شما