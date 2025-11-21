به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا (س) و فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج برگرفته از مکتب فاطمی است و همان‌گونه که حضرت زهرا (س) دژ مستحکم دین و ولایت بودند، بسیج نیز حصن و سپر مستحکم نظام در برابر دشمنان و بدخواهان ملت است.



وی با گرامی‌داشت ایام عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) و هفته بسیج افزود: یکی از فرزندان بزرگوار حضرت زهرا (س)، معمار تشکیل بسیج توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. حضور برادران و خواهران بسیجی، علما، فرماندهان نظامی و مسئولان در این مراسم، نشان‌دهنده عظمت و اهمیت این ایام است. عنوان بسیجی برای همه افتخارآفرین و زیبنده است، اما اقتضای ادب آن است که در چنین مجالسی، بسیجی مدافع ولایت سخن بگوید.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه رفیع حضرت زهرا (س) تصریح کرد: شخصیت آن حضرت به قدری عظیم است که رسول خدا (ص) خطاب به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «علی جان، بعد از من از آنچه زهرا می‌گوید اطاعت کن.» همچنین فرزند امام باقر (ع) روایت کرده است که «اطاعت از مادر ما زهرا بر همه حتی انبیا و امامان واجب است، چرا که رضای فاطمه، رضای خداست.»



حجت‌الاسلام جلیلیان با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی کامل زندگی، ازدواج فاطمی، عفاف و حجاب، ولایت‌مداری، شجاعت و دینداری هستند، اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع تاریخی، آنچه از دعاها، خطبه‌ها، احادیث و سیره عملی ایشان باقی مانده، الگویی بی‌بدیل برای زندگی و دین‌شناسی است.



وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) تأکید کرد: فردی که دین خود را حفظ کند، حتی اگر در زندگی مادی با مشکلات روبه‌رو باشد، غنی و بی‌نیاز است. این درس بزرگ حضرت زهرا (س) برای همه مسلمانان است که حفظ دین بر هر نعمتی برتری دارد.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، امت اسلامی سه فتنه بزرگ را تجربه خواهد کرد؛ فتنه‌ای از مسیر مال و دارایی، فتنه منت‌گذاری در دین و فتنه توجیه گناه. حضرت زهرا (س) با اخلاص، رضا و تسلیم نسبت به خواست الهی، کامل‌ترین الگوی صداقت در ایمان و دینداری هستند.



حجت‌الاسلام جلیلیان در ادامه به نقش راهبردی بسیج در دفاع از دین و مردم اشاره کرد و گفت: بسیج تنها یک سازمان نیست بلکه یک تفکر، گفتمان و مکتب برگرفته از آموزه‌های فاطمی و علوی است. این شجره طیبه در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، نقش‌آفرینی تعیین‌کننده‌ای داشته و دژ مستحکم نظام در برابر دشمنان و تجزیه‌طلبان بوده است.



وی ادامه داد: بسیجیان با اخلاص، ایثار، بصیرت، دشمن‌شناسی، امیدآفرینی و عمل جهادی، شجره طیبه‌ای را شکل داده‌اند که ایران اسلامی را در برابر همه توطئه‌ها استوار نگه داشته است. تا زمانی که تفکر بسیجی زنده است، نظام اسلامی از گزند دشمنان مصون خواهد بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی با پشتوانه بسیج در برابر بدخواهان ایستادگی می‌کنند.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان در پایان سخنان خود با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: الگوگیری از سیره نورانی صدیقه طاهره (س)، چراغ راه دینداری، ولایت‌پذیری و زندگی بر پایه رضای الهی برای همه امت اسلام است.