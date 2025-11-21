امام جمعه خارگ: حضرت زهرا(س) الگوی بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از برگزارکنندگان مراسم فاطمیه قدردانی کرد و گفت: هیئت امنای مساجد، حسینیه‌ها، نهادهای مردمی و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی با فضاسازی مناسب موجب ارتقای مجالس عزاداری شدند و از همه آنها تشکر می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه یکی از محورهای مهم سیره معصومان (ع) معرفی صحیح شخصیت حضرت زهرا (س) است، افزود: طبق فرمایش امام صادق (ع) که فرمودند وَهِیَ الصِّدِّیقَةُ الْکُبْرَی، حضرت زهرا (س) در اندیشه، گفتار و رفتار کاملاً مورد تأیید الهی بوده و الگوی کامل برای همه بشریت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مواضع و اقدامات آن حضرت چنان دقیق و استوار بود که دشمنان چاره‌ای جز مقابله و در نهایت شهادت ایشان نمی‌دیدند؛ زیرا می‌دانستند تدابیر حضرت می‌تواند جامعه اسلامی را دوباره به مسیر اصلی رهنمون کند.

تأکید بر نقش بسیج و محور مقاومت

خطیب جمعه خارگ با تبریک هفته بسیج گفت: هرکسی که پس از شناخت حق از آن دفاع کند بسیجی است و دایره بسیجیان بسیار گسترده‌تر از تصور و تبلیغات دشمنان است.

وی با اشاره به نقش بسیجیان در «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: بخش زیادی از خرابکاری‌های دشمنان با حضور میدانی بسیج خنثی شد.

به گفته وی، غرب در گذشته استقلال ایران را تضعیف کرده اما امروز فرزندان بسیجی انقلاب با الهام از حضرت زهرا (س) ایستادگی کرده‌اند و اجازه بازگشت سلطه را نخواهند داد.

حجت‌الاسلام کارگر همچنین تأکید کرد: بسیجیان در حوزه‌های علم، فرهنگ و تجارت نیز مانع سلطه‌جویی غرب خواهند شد.

بسیج لشکریان الهی هستند

وی بسیج را لشکریان الهی توصیف کرد و افزود: بسیجیان از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و روزبه‌روز قدرتمندتر خواهند شد. تفکر بسیجی به‌زودی به یک ابرگفتمان بین‌المللی تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به آیات قرآن درباره راهبردهای شیطان گفت: قرآن تصریح می‌کند که شیطان با وعده فقر، مردم را به زشتی و انحراف سوق می‌دهد؛ و کسانی که از شهوات تبعیت می‌کنند می‌خواهند جامعه به انحراف بزرگی کشیده شود.

وی افزود: ترویج بی‌حیایی از آغاز تاریخ تاکنون راهبرد اصلی دشمنان بوده است. جامعه ما دارای سرمایه ارزشمند عفت و حیا است و باید از آن به‌طور جدی محافظت کرد.

وی از بسیجیان، فعالان فرهنگی و نهادهای مردمی خواست در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، در برابر جریان‌هایی که کار برجسته شیطان هستند، مقاومت فرهنگی نشان دهند.