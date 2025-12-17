به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی یاربیگی فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه عصر چهارشنبه در جشن بزرگ کوثر که با حضور خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بسیجیان حوزه مقاومت ۸ خواهران سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه در مجتمع بعثت برگزار شد، به اهمیت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.

وی گفت: امروز ولادت مادری است که تمام مادران شاگرد مکتب او هستند؛ بانویی که اشک‌هایش دعا بود و سکوتش فریاد دفاع از ولایت.

یاربیگی در ادامه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) کوتاه زیست اما زندگی را برای همیشه معنا کرد و بزرگترین انسان‌ها را در خانه ساده خود پرورش داد؛ از دامان او خورشیدهای امامت طلوع کردند.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه ابراز کرد: امروز شیر زنان این مرز و بوم با بهره‌گیری از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) همانند کوهی استوار در وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که پشتیبان ولایت و انقلاب هستند.

در پایان این جشن که به همت حوزه ۸ خواهران سپاه ناحیه امام سجاد (ع) برگزار شد، از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.