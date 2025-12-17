  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

جشن بزرگ کوثر در کرمانشاه با حضور خانواده‌های شهدا برگزار شد

جشن بزرگ کوثر در کرمانشاه با حضور خانواده‌های شهدا برگزار شد

کرمانشاه - جشن بزرگ کوثر با حضور خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و بسیجیان حوزه ۸ خواهران سپاه ناحیه امام سجاد(ع) در مجتمع بعثت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی یاربیگی فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه عصر چهارشنبه در جشن بزرگ کوثر که با حضور خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بسیجیان حوزه مقاومت ۸ خواهران سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه در مجتمع بعثت برگزار شد، به اهمیت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.

وی گفت: امروز ولادت مادری است که تمام مادران شاگرد مکتب او هستند؛ بانویی که اشک‌هایش دعا بود و سکوتش فریاد دفاع از ولایت.

یاربیگی در ادامه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) کوتاه زیست اما زندگی را برای همیشه معنا کرد و بزرگترین انسان‌ها را در خانه ساده خود پرورش داد؛ از دامان او خورشیدهای امامت طلوع کردند.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرمانشاه ابراز کرد: امروز شیر زنان این مرز و بوم با بهره‌گیری از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) همانند کوهی استوار در وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که پشتیبان ولایت و انقلاب هستند.

در پایان این جشن که به همت حوزه ۸ خواهران سپاه ناحیه امام سجاد (ع) برگزار شد، از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.

