به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمسالله جلیلیان ظهر پنجشنبه در آئین نخستین سالگرد شهادت سردار کیومرث پورهاشمی (حاج هاشم) که با حضور فرماندهان نظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: امروز به برکت خون شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی و حاج هاشم پورهاشمی، فرهنگ مقاومت نهتنها محدود نشده، بلکه توسعهای شگرف یافته و به کابوسی برای مستکبران بدل شده است.
وی با تسلیت ایام فاطمیه، سیره حضرت زهرا (س) را الگوی تمامعیار مجاهدان دانست و افزود: شهدای ما در نبرد نامتقارن و نابرابر با جبهه استکبار، چهار درس کلیدی را از مکتب فاطمی آموختند؛ توکل محض به خدا، روشنگری و بصیرتافزایی در جامعه، استقامت خستگیناپذیر در مسیر آرمانها و نهایتاً نترسیدن از کثرت و هیمنه دشمن.
حجتالاسلام جلیلیان با اشاره به کارنامه درخشان شهید پورهاشمی، گفت: «این سردار سرافراز از دوران دفاع مقدس در تیپ نبیاکرم (ص) تا سالها حضور مستشاری در جبهه مقاومت سوریه و عراق، همواره در خط مقدم دفاع از حریم ولایت و امنیت مردم بود. او مصداق بارز مجاهدانی بود که مرگ طبیعی را برای خود ننگ میدانند و بیتاب وصال با معبود از طریق شهادت هستند.»
شهادت؛ تجارت پرسود با خدا
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با استناد به آیات سوره صف، شهادت را تجارتی نجاتبخش خواند و تصریح کرد: مجاهدان راستین کسانی هستند که جان خود را با خدا معامله میکنند و در این راه، هیچ سختی و دردی را به زبان نمیآورند. دغدغه اصلی آنان، نه مشکلات شخصی، بلکه حفظ خیمه ولایت و خدمت بیمنت به مردم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدا نیازی به اشک و آه ما ندارند، بلکه جامعه امروز تشنه عمل به سیره آنان و ترویج عملی فرهنگ ایستادگی است. عزت و امنیت امروز کشور، مرهون همین تفکر است که دشمن را در محاسبات خود فلج کرده است.
