فاطمیان: بسیج چتری گسترده برای همه ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: مکتب فاطمی جامع‌ترین و معتبرترین مکتب سعادت انسان‌هاست. کسی که به خدا توکل داشته باشد، هرگز دچار بن‌بست نمی‌شود؛ زیرا خدای مهربان وعده داده که برای هر مشکلی راه برون‌رفت قرار داده است.

وی افزود: امید، رمز پایداری در جبهه حق است و حضرت زهرا (س) جامع همه خوبی‌ها و سرچشمه حماسه، بصیرت و تبیین هستند. عفاف و حجاب نیز رمز حضور موفق و اثرگذار بانوان در جامعه فاطمی است.

امام جمعه خاکعلی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) گفت: مجاهدت‌های جوانان بسیجی در میدان‌های سخت، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، با ذکر، دعا، برادری و ایثار همراه بود.

حجت الاسلام فاطمیان عنوان کرد: پس از انقلاب نیز صف‌های طولانی داوطلبان در اردوهای جهادی و گروه‌های بسیج سازندگی نشان داد این نهاد مردمی چه ظرفیت عظیمی در خدمت‌رسانی به کشور دارد.

وی افزود: بسیج چتری گسترده و عظیم است که همه ملت را دربر می‌گیرد و در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، علمی و جهادی نقش‌آفرینی کرده است.

فاطمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت معنویت در جامعه گفت: جامعه‌ای که بر پایه معنویت و ارتباط با خدا بنا شود، در برابر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مقاوم خواهد بود. امروز بازگشت به ارزش‌های فاطمی و روحیه جهادی بسیجی می‌تواند بسیاری از گره‌های زندگی مردم را باز کند.

وی همچنین با تأکید بر توجه مسئولان به مطالبات عمومی تصریح کرد: مسئولان باید در تصمیمات کلان و اجرای پروژه‌ها، نظر مردم را محور قرار دهند و با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست، اعتماد عمومی را تقویت کنند. مشارکت مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و باید آن را قدر دانست.