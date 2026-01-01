  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

دشمن پس از شکست به‌دنبال ایجاد آشوب داخلی است

دشمن پس از شکست به‌دنبال ایجاد آشوب داخلی است

کرمانشاه- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به‌دنبال ایجاد ناآرامی و آشوب داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم استان و آئین اختتامیه نهمین جشنواره فانوس و هفتمین جشنواره فضای مجازی دفاع مقدس، با اشاره به جایگاه والای شهادت، فرهنگ ایثار و مقاومت را رمز عزت، امنیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با تبریک ایام ماه مبارک رجب و گرامیداشت مناسبت‌های این ماه از جمله ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و بعثت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: ارزش زمان‌ها و مکان‌ها به حوادثی است که در آن‌ها رخ می‌دهد و ماه رجب به واسطه این مناسبت‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام جلیلیان با ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا گفت: شهدا از مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) آموختند که بهترین هدیه یعنی جان انسان باید در راه خدا تقدیم شود و قرآن کریم نیز شهادت را «پرسودترین معامله» با خداوند معرفی کرده است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح کشور در اوج آمادگی قرار دارند و دشمن به‌خوبی می‌داند هرگونه تعرض با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد، اگرچه جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان کرمانشاه تأکید کرد: آنچه دشمن را بیش از تجهیزات نظامی به وحشت انداخته، فرهنگ جهاد و شهادت است که امنیت و عزت کشور را تضمین کرده است.

حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: دشمن با سوءاستفاده از برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی تلاش می‌کند از طریق جنگ تبلیغاتی و شایعه‌پراکنی، مردم را از ولایت و نظام اسلامی جدا کند؛ تلاشی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه انتقاد سازنده طبیعی است افزود: مردم نسبت به برخی ضعف‌های مدیریتی انتقاد دارند اما همراهی با اهداف دشمن خط قرمز است و رهبر معظم انقلاب نیز بر انتقاد منصفانه و حفظ انسجام ملی تأکید دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد به‌دنبال ایجاد ناآرامی داخلی است اما ملت ایران هوشیار است و اجازه نخواهد داد دشمنان، امنیت و آرامش کشور را خدشه‌دار کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: سهم بودجه فرهنگی کشور کمتر از سه درصد است و تضعیف نهادهای فرهنگی و دینی هم‌راستا با اهداف دشمن بوده و نباید فریب فضاسازی رسانه‌های معاند را خورد.

کد خبر 6709772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها