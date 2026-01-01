به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم استان و آئین اختتامیه نهمین جشنواره فانوس و هفتمین جشنواره فضای مجازی دفاع مقدس، با اشاره به جایگاه والای شهادت، فرهنگ ایثار و مقاومت را رمز عزت، امنیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با تبریک ایام ماه مبارک رجب و گرامیداشت مناسبت‌های این ماه از جمله ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و بعثت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: ارزش زمان‌ها و مکان‌ها به حوادثی است که در آن‌ها رخ می‌دهد و ماه رجب به واسطه این مناسبت‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام جلیلیان با ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا گفت: شهدا از مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) آموختند که بهترین هدیه یعنی جان انسان باید در راه خدا تقدیم شود و قرآن کریم نیز شهادت را «پرسودترین معامله» با خداوند معرفی کرده است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح کشور در اوج آمادگی قرار دارند و دشمن به‌خوبی می‌داند هرگونه تعرض با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد، اگرچه جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان کرمانشاه تأکید کرد: آنچه دشمن را بیش از تجهیزات نظامی به وحشت انداخته، فرهنگ جهاد و شهادت است که امنیت و عزت کشور را تضمین کرده است.

حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: دشمن با سوءاستفاده از برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی تلاش می‌کند از طریق جنگ تبلیغاتی و شایعه‌پراکنی، مردم را از ولایت و نظام اسلامی جدا کند؛ تلاشی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه انتقاد سازنده طبیعی است افزود: مردم نسبت به برخی ضعف‌های مدیریتی انتقاد دارند اما همراهی با اهداف دشمن خط قرمز است و رهبر معظم انقلاب نیز بر انتقاد منصفانه و حفظ انسجام ملی تأکید دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد به‌دنبال ایجاد ناآرامی داخلی است اما ملت ایران هوشیار است و اجازه نخواهد داد دشمنان، امنیت و آرامش کشور را خدشه‌دار کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: سهم بودجه فرهنگی کشور کمتر از سه درصد است و تضعیف نهادهای فرهنگی و دینی هم‌راستا با اهداف دشمن بوده و نباید فریب فضاسازی رسانه‌های معاند را خورد.