امام جمعه اسلامشهر: دولت نسبت به سبد معیشتی مردم حساس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر برقراری در خطبههای نماز جمعه این هفته اسلامشهر با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: هفته بسیج هفتهای درخشان است و این شجره طیبه ریشه در اعماق دلهای مردم دارد.
وی افزود: مردم هرجا نیاز به کمک داشتند، حضور بیادعای بسیجیان را در تمامی صحنهها از جمله در زلزلهها و دوران کرونا مشاهده کردند. مکتب بسیجی مکتب عشق و خدمت است و بسیج همواره کنار مردم و دولت قرار داشته است.
امام جمعه اسلامشهر همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه، خواستار اقامه نماز باران توسط مبلغین در نقاط مختلف شهرستان شد و گفت: مناسب است ثواب این عمل به حضرت زهرا (س) هدیه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی کالاهای ضروری گفت: افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام اساسی به ضرر جامعه آسیبپذیر است و میتواند یک خشم اقتصادی ایجاد کند. بنابراین از دولتمردان میخواهم نسبت به سبد معیشتی مردم حساس باشند تا علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، مانع از جریانسازی و جوسازی رسانههای بیگانه شوند.
برقراری با قدردانی از اقدام مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر در توزیع اقلام پروتئینی با نرخ تنظیم بازار بعد از نماز جمعه، افزود: شایسته است این اقدام در سطح استان و کشور نیز تداوم یابد.
وی با اشاره به انتخابات اخیر عراق، این انتخابات را پیروزی ملت عراق در برابر خدعه آمریکاییها دانست و گفت: قطعاً مجلس جدید عراق پایگاه قدرتمندی برای جبهه مقاومت خواهد بود.
امام جمعه اسلامشهر در پایان با اشاره به تشییع پیکر شهید گمنام در مصلی اسلامشهر تأکید کرد: در مسیر تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادگی خواهیم کرد.
