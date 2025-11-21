به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی امام‌جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت مردم به رعایت تقوا اظهار کرد: انسان مؤمن زمانی از حمایت دائمی قدرت الهی برخوردار می‌شود که تقوا را در رفتار و تصمیم‌های خود نهادینه سازد. وی افزود: خداوند در قرآن وعده داده است که “ان‌الله مع الذین اتقوا”، یعنی آنان که اهل تقوا باشند همواره مشمول نصرت الهی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به آیه چهل و یکم سوره حج گفت: مهم‌ترین نشانه اهل ایمان، اقامه نماز و تسلیم در برابر فرمان خداست؛ نماز نه تنها رابطه بنده و پروردگار را برپا می‌دارد، بلکه انسان را از گناه بازمی‌دارد و به سوی پاکی در گفتار و کردار سوق می‌دهد.

نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان و اجتماع دل‌ها

حجت الاسلام ساداتی نماز جمعه را مهم‌ترین نماد پیوند دین و اجتماع دانست و تصریح کرد: قرآن کریم در سوره جمعه مؤمنان را به شتاب برای یاد خدا فرا می‌خواند. این فرمان الهی بیانگر آن است که نماز جمعه «قرارگاه ایمان» است، جایی که دل‌های مؤمنان به هم گره می‌خورد و جامعه از پراکندگی نجات می‌یابد.

وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب گفت: نماز جمعه، قلب فرهنگی هر شهر و خط مقدم جهاد تبیین است. متولیان فرهنگی باید شور معنوی این آئین را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند زیرا از دل همین اجتماعات ایمانی است که تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی شکل می‌گیرد.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب افزود: حضور مؤمنان در نماز جمعه بی‌اعتنایی به استکبار و دعوت به بندگی خداست؛ نمازی که پیامبر (ص) آن را حج مستمندان خواند و امیرالمؤمنین (ع) نیز فرمود ترک سه نماز جمعه پیاپی بدون عذر نشانه نفاق است. به همین جهت، استمرار در این فریضه معیار ایمان و اخلاص بندگان خدا شناخته می‌شود.

حجت الاسلام ساداتی در ادامه با گرامی‌داشت ایام فاطمیه، حضرت زهرا (س) را محور پیوند نبوت و امامت خواند و تأکید کرد: بانوان ایرانی باید از عفاف، حیا و ولایت‌مداری آن بانوی نمونه الگوبرداری کنند و ایام فاطمیه را فرصتی برای معرفی اسلام ناب بدانند. او خاطرنشان کرد: حضرت زهرا نه فقط الگوی زنان، بلکه الگوی امام زمان (عج) در بصیرت، معرفت و استقامت است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: بسیج از آغاز انقلاب تاکنون در همه بحران‌ها کنار مردم ایستاده است و امروز نیز با تبعیت از ولایت، در مسیر خدمت‌رسانی و سازندگی گام برمی‌دارد. اخلاص، ولایت‌مداری و روحیه جهاد سه ستون اصلی این نهاد الهی است.

حجت الاسلام ساداتی در بخش پایانی خطبه‌ها به ظرفیت‌های شهرستان سرپل‌ذهاب پرداخت و ضمن تشریح پروژه بزرگ سامانه گرمسیری به عنوان یکی از طرح‌های ملی تأکید کرد: بهره‌برداری از ۲۲ هزار هکتار زمین آبی، توسعه راه‌ها و اجرای تونل قاچاق از دستاوردهای ارزشمند نظام اسلامی در این منطقه است که باید با همان شتاب تکمیل شود.

وی با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری افزود: وجود یادمان‌های شهدا، منطقه عملیاتی بازی‌دراز، آبشار پیران و حرم مطهر حضرت احمد بن اسحاق نشان‌دهنده جایگاه تاریخی و مذهبی این شهرستان است و شایسته است مورد توجه بیشتر مدیران قرار گیرد.

حجت الاسلام ساداتی همچنین از حضور خبرنگاران و گروه صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در انعکاس خطبه‌ها قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها باید همچون خط مقدم جبهه، با ایمان و تعهد در میدان تبیین حضور داشته باشند و صدای مردم را به مسئولان برسانند.

امام جمعه در پایان با دعا برای فرج امام زمان (عج) و رفع مشکلات اقتصادی جامعه، از مسئولان خواست در سیاست‌گذاری‌ها، تقویت تولید داخلی و حمایت از کشاورزان شهرستان را در اولویت قرار دهند و افزود: با اتحاد و ایمان ملت، آینده روشن انقلاب اسلامی تحقق خواهد یافت.