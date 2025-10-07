  1. بین الملل
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

شهادت یک لبنانی در حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی

شهادت یک لبنانی در حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی

منابع لبنانی از شهادت یک لبنانی در جریان حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به شهرک یاطر در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی اسرائیل به یک بولدوزر در شهرک یاطر در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

وزارت بهداشت لبنان همچنین از شهادت و زخمی شدن دو نفر بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به دیر عامص در صور در جنوب لبنان خبر داد.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

